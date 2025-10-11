Трамп и Зеленский обсудили поставки Украине ракет 'Томагавк' – Axios

Президент США Дональд Трамп в субботу провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время переговоров стороны обсудили возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Видео дня

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на два информированных источника. По данным собеседников, разговор длился около 30 минут.

В то же время пока неизвестно, было ли принято окончательное решение о передаче этих ракет.

Стоит отметить, что ракеты Tomahawk могут стать существенным усилением украинских возможностей обороны. Они способны поражать цели на большом расстоянии – даже глубоко на территории России, включая Москву. По мнению некоторых аналитиков, появление такого вооружения в Украине может стать фактором, который заставит кремлевского диктатора Владимира Путина согласиться на переговоры.

Пока официального подтверждения или комментариев со стороны Белого дома или Офиса президента Украины нет.

Между тем, по словам Зеленского, в ходе разговора стороны обсудили возможности усиления ПВО Украины и другие договоренности. Президент Украины выразил надежду, что если удастся остановить войну в том регионе, то это станет доказательством того, что можно прекратить и другие конфликты, в том числе и российскую агрессию против Украины.

Вместе с тем Зеленский проинформировал Трампа о российских ударах по нашей энергетике и поблагодарил его за готовность поддерживать.

Стоит отметить, что телефонный разговор не был заранее анонсирован.

Также известно, что Зеленский анонсировал визит украинской делегации в Соединенные Штаты. В ходе рабочей поездки представители украинской власти поднимут вопросы ПВО, энергетики и конфискации замороженных активов РФ. Делегация отправится в Штаты в ближайшие дни.

На переговоры с Соединенными Штатами поедет команда во главе с премьер-министром Юлией Свириденко вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком и уполномоченным президента по санкционной политике Владиславом Власюком.

Ранее сообщалось, что Киев направил Вашингтону подробный перечень военных потребностей, входящих в большой запрос примерно на 90 миллиардов долларов. И среди позиций, которые упоминают в медиа, фигурируют дальнобойные системы, в частности крылатые ракеты "Томагавк". Президент Владимир Зеленский подтвердил, что эти вопросы обсуждались в его контактах с американской стороной.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что в ходе своего последнего разговора с президентом США Дональдом Трампом он поднимал вопрос предоставления крылатых ракет Tomahawk. Глава государства подчеркнул, что такое оружие может усилить Украину. Также президент добавил, что не услышал отказа от американского лидера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!