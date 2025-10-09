Не услышал 'нет': Зеленский рассказал о разговорах с Трампом по поводу дальнобойного оружия

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что в ходе своего последнего разговора с президентом США Дональдом Трампом он поднимал вопрос предоставления крылатых ракет Tomahawk. Глава государства подчеркнул, что такое оружие может усилить Украину.

Также президент добавил, что не услышал отказа от американского лидера. Об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент OBOZ.UA.

Ракеты Tomahawk в центре внимания

По словам Зеленского, президент Соединенных Штатов может предоставить Украине некоторые системы вооружения, о которых шла речь во время переговоров в Нью-Йорке. Глава государства подчеркнул, что такие дальнобойные вещи очень важны для нас, ведь они могут существенно усилить Украину.

Также Зеленский рассказал, что вопрос дальнобойного оружия впервые поднимался в ходе разговора с Трампом еще осенью прошлого года, когда в Америке шел избирательный процесс. Спустя год на последней встрече президент США пообещал рассмотреть возможность передачи такого оружия.

"Сейчас на последней встрече не услышал "нет". А услышал, что будут работать на техническом уровне и будут рассматривать эту возможность. Так же этот вопрос я поднимал в Белом доме еще при минувшей администрации Байдена, но тогда был отказ. И это сейчас важный сигнал – усиление Украины всеми возможностями. А это одна из таких возможностей, которая для меня важна, – "Томагавки", – сказал Зеленский.

Глава государства уверен, что такие ракеты как Tomahawk помогут россиянам "протрезветь" и, наконец, сесть за стол переговоров. Также Зеленский добавил, что если будет прекращение огня, то сам этот факт будет влиять на возможность договориться и разработать план завершения войны.

Что известно о Tomahawk

Крылатая ракета Tomahawk – это американская дозвуковая крылатая ракета большой дальности, предназначенная для поражения наземных или надводных целей. Она является одним из основных ударных средств флота США. В настоящее время существует также наземное базирование в составе комплекса.

Дальность ракеты варьируется в зависимости от модификации. Классические варианты 1600–1800 км (модификации Block IV и Block V могут достигать 1600 км и более). Боевая часть может быть ядерной (ранние модификации), кассетной или моноблочной (осколочно-фугасной, бронебойной, проникающей), массой около 450 кг. Ракета Tomahawk имеет низкую высоту полета (30-50 м), складывающиеся крылья и возможность перенацеливания в полете (в современных модификациях).

Ракеты Tomahawk официально состоят на вооружении США и Великобритании. Производство и экспорт этих ракет строго контролируются Пентагоном.

Tomahawk изначально разрабатывался для морского базирования на надводных кораблях и подводных лодках. Основная система запуска на современных американских надводных кораблях включает вертикальные пусковые установки Mk 41.

Наземное базирование ракет представляет собой комплекс Typhon. Это мобильная наземная пусковая установка, разработанная США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Предназначена для запуска ракет Tomahawk, а также SM-6.

Напомним, президент США Дональд Трамп обдумывал возможность передачи Украине дальнобойного оружия, в частности крылатых ракет "Томагавк", способных поражать цели в Москве, Санкт-Петербурге и других отдаленных регионах России. При этом конкретных договоренностей о таком вооружении пока нет, но Трамп может вернуться к этому вопросу в будущем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Киев направил Вашингтону подробный перечень военных потребностей, входящих в большой запрос примерно на 90 миллиардов долларов. И среди позиций, которые упоминают в медиа, фигурируют дальнобойные системы, в частности крылатые ракеты "Томагавк". Президент Владимир Зеленский подтвердил, что эти вопросы обсуждались в его контактах с американской стороной.

