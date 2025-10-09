Украина выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира: Зеленский назвал условие

Украина номинирует президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию, если он пришлет Украине ракеты "Томагавк" и обеспечит прекращение огня в войне с Россией. Если Трамп сможет добиться окончания этой войны, то он безусловно будет достойным такой премии.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами 8 октября. Его процитировали не только отечественные СМИ, но и зарубежные, в частности издание Politico.

"Во время нашей последней встречи я не услышал ни одного "нет". Что я услышал, так это то, что работа продолжится на техническом уровне, и эта возможность будет рассмотрена", – сказал Зеленский о встрече, которую он провел с президентом США на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в конце сентября.

Он подчеркнул, что сам факт прекращения огня в Украине будет влиять на возможность договориться об окончании войны.

"План прекращения войны будет нелегким, но это, безусловно, путь вперед. И если Трамп даст миру – прежде всего, украинскому народу – шанс на такое прекращение огня, тогда да, его следует выдвинуть на Нобелевскую премию. Мы номинируем его от Украины", – сказал Зеленский.

Зеленский также заявил журналистам, что "Томагавки", которые могут летать до 1500 километров и позволят Украине поражать цели глубоко внутри России вплоть до Сибири, могут укрепить Украину и "немного отрезвить россиян, заставляя их сесть за стол переговоров".

Президент Украины отметил, что Киев просил о высокоточных ракетах большой дальности еще во время президентства Байдена, но запрос был отклонен.

Что предшествовало

6 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что он уже "в каком-то смысле" принял решение о поставках Украине крылатых ракет Tomahawk. Однако сначала он хочет понять, как это вооружение будет использоваться.

Он добавил, что не хочет эскалации и перед окончательным решением хотел бы узнать, для чего именно эти ракеты будут использованы и куда их будут направлять.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки ракет Tomahawk Украине, однако окончательное решение остается за американским лидером Дональдом Трампом.

Перед тем американское медиа Axios сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во вторник на полях Генассамблеи ООН обратился к президенту Трампу с просьбой предоставить Украине ракеты "Томагавк".

Владимир Зеленский подтвердил, что во время своего последнего разговора с президентом США Дональдом Трампом он поднимал вопрос предоставления крылатых ракет Tomahawk. Глава государства отметил, что не услышал отказа от американского лидера.

