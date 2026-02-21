Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2026

Флаг Украины на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане понесут два представителя фристайла. Национальный символ доверили Ангелине Брикиной и Дмитрию Котовскому, сообщает официальный сайт Игр.

На Олимпиаде-2026 оба фристайлиста выступили в двух дисциплинах. Брикина заняла 13-е место в личном турнире среди женщин, остановившись в шаге от финала, Котовский стал 17-м в мужских соревнованиях. В командном турнире сборная Украины с Брикиной и Котовским в составе финишировала шестой.

Церемония закрытия Игр пройдет в воскресенье, 22 февраля, в 21:30. Прямая трансляция запланирована на платформах Суспільне Спорт и на местных телеканалах Суспільного.

Ранее флаг Украины на зимних Олимпиадах несли:

2006 год: Наталья Якушенко, санный спорт

2010 год: Лилия Лудан, санный спорт

2014 год: Вита Семеренко, биатлон

2018 год: Александр Абраменко, лыжная акробатика

2022 год: Елена Пидгрушная, биатлон

2026 год: Ангелина Брикина и Дмитрий Котовский, лыжная акробатика.

Каждая сборная на Играх-2026 была представлена двумя знаменосцами: женщиной и мужчиной. На церемонии открытия флаг Украины несли скелетонист Владислав Гераскевич и представительница шорт-трека Елизавета Сидорко.

