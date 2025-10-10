'Будут иметь прикладное применение в войне': в МИД рассказали, на какой стадии переговоры о передаче Украине 'Томагавков'

В США продолжается дискуссия о передаче Украине ракет Tomahawk и есть положительные сигналы по этому вопросу. Сейчас украинские и американские команды работают над согласованием всех технических и логистических деталей.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге 10 октября. Он отметил, что речь идет о прикладном применении этих ракет, а не о запугивании России.

"Мы слышим и приветствуем позитивные сигналы со стороны Соединенных Штатов и президента США о возможности предоставления этого очень мощного оружия. Я хочу напомнить, что Украина поднимала вопрос возможности предоставления этих ракет и раньше еще при предыдущей администрации США. Тогда ответ был "нет". Сейчас такого ответа "нет" нет. Зато есть очень подробная и важная дискуссия по поводу возможности предоставления этих ракет", – сказал он.

Тихий отметил, что сейчас украинская и американская команды работают над тем, чтобы согласовать эти вопросы, включая технические особенности ракет, комплектацию, формы их предоставления, а также то, откуда они могут быть запущены.

Представитель МИД подчеркнул, что "Томагавки" должны быть переданы не для запугивания России. По его словам, это мощное оружие позволило бы Украине лишить врага ряда средств террора.

"Речь идет об очень прикладном применении в войне, чтобы прекратить ее", – подчеркнул дипломат.

Что предшествовало

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что он уже "в каком-то смысле" принял решение о поставках Украине крылатых ракет Tomahawk. Однако сначала он хочет понять, как это вооружение будет использоваться.

Он добавил, что не хочет эскалации и перед окончательным решением хотел бы узнать, для чего именно эти ракеты будут использованы и куда их будут направлять.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставки ракет Tomahawk Украине, однако окончательное решение остается за американским лидером Дональдом Трампом.

Перед тем американское медиа Axios сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во вторник на полях Генассамблеи ООН обратился к президенту Трампу с просьбой предоставить Украине ракеты "Томагавк".

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский подтвердил, что во время своего последнего разговора с президентом США Дональдом Трампом он поднимал вопрос предоставления крылатых ракет Tomahawk. Глава государства отметил, что не услышал отказа от американского лидера.

