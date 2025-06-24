Зеленский выступит на совместном заседании двух палат парламента Нидерландов – NOS

Во вторник, 24 июня, президент Владимир Зеленский выступит на совместном заседании двух палат парламента Нидерландов. Приглашение украинского лидера инициировала оппозиционная партия GroenLinks-PvdA.

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Об этом пишет издание NOS. Отмечается, что это выступление одобрило большинство депутатов страны.

"Речь состоится на совместном заседании двух палат парламента Нидерландов и планируется около 16:00 (17:00 по Киеву – OBOZ.ua)", – говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что президент Украины уже дважды выступал в нидерландском парламенте: в марте 2022 года по видеосвязи и в мае 2023-го во время визита.

Детали

24-25 июня в Гааге (Нидерланды) состоится саммит стран НАТО. В рамках саммита также пройдет заседание Совета Украина-НАТО.

Сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский еще не решил, поедет ли лично в Гаагу (Нидерланды) на саммит НАТО. Но там, предварительно, запланированы важные встречи, не исключены переговоры на уровне лидеров Коалиции желающих, а также разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Что предшествовало

– 2 июня президент сообщил, что Украину пригласили на саммит НАТО в Нидерландах. В каком именно формате состоится это участие, пока неизвестно.

– Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский 24 июня встретится в Гааге с руководителями Европейского совета Антониу Коштой и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с генсеком НАТО Марком Рютте.

Как ранее писал OBOZ.UA, Рютте предупреждал, что в итоговом документе нового саммита будет упоминаться Украина. Но повторения тезиса о ее необратимом пути в Североатлантический альянс не будет – якобы потому, что это решение остается в силе.

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