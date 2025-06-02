'Помощь Украине будет ключевым приоритетом': Рютте рассказал о подготовке к саммиту НАТО в Гааге

24-26 июня 2025 года на саммите НАТО в Гааге будет обсуждаться вопрос помощи Украине, и он будет "ключевым приоритетом". Ведь страны Запада "не в войне, но и не в мире также".

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Соответствующие заявления сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции 2 июня. Он вышел к журналистам после саммита В9 и Нордических стран в Вильнюсе (Литва) и заверил, что на этой встрече тоже шла речь о нашем государстве.

"Сегодня мы также говорили об Украине – ключевой приоритет саммита в Гааге. Дорогой Владимир, мы продолжаем поддерживать Украину и знаем, что сильная и суверенная Украина является жизненно важной для евроатлантической безопасности", – обратился политик к президенту Владимиру Зеленскому.

Генсек Североатлантического альянса сказал, что сейчас перед НАТО самые большие за десятилетия опасность и насилие.

"Российская агрессивная война продолжается, сохраняется террористическая угроза. Мы не в войне, но мы и не в мире также. Поэтому должны продолжать укреплять сдерживание и оборону. Это означает продвижение к полной боевой готовности. Это предполагает больше войск, хорошо вышколенных и оснащенных, с надежной логистикой и обеспечением боеприпасами. Мы и в дальнейшем рассчитываем, что страны В9 и наши северные союзники будут играть ключевую роль в этих важных усилиях", – подчеркнул Рютте.

Он ожидает, что на саммите НАТО участники продемонстрируют преданность коллективной обороне и будут наращивать ВПК и инвестиции в эту сферу.

Обновленные "цели по развитию возможностей" союзники, вероятно, согласуют позже на этой неделе, когда министры обороны встретятся в Брюсселе.

"У нас осталось около трех недель (до саммита НАТО. – Ред.), и я рассчитываю на достижение ради 1 миллиарда наших людей", – отметил Рютте.

Как ранее писал OBOZ.UA, участие в Саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран 2 июня принял президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, в Вильнюсе он провел ряд двусторонних встреч.

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