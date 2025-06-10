'Стратегическая концепция остается': Рютте заверил, что путь Украины в НАТО будет необратимым и после саммита в Гааге

В итоговом документе саммита НАТО в Гааге (Нидерланды) будет упоминаться Украина. Но повторения тезиса о ее необратимом пути в Североатлантический Альянс не будет – поскольку это решение остается в силе.

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Об этом заявил генсек военного блока Марк Рютте на встрече в Chatham House в Лондоне (Соединенное Королевство). Он пояснил, что выводы предыдущего саммита в Вашингтоне (США) заняли 60 страниц, и текст был разбит на 19 параграфов. На этот раз Рютте хочет "сделать итоговый документ как можно более лаконичным".

"Это означает, что вам не надо обязательно повторять каждое предложение и обязательства, сделанные ранее, ведь они остаются, стратегическая концепция остается, Вашингтонское коммюнике остается в силе. Поэтому необратимый путь Украины в НАТО остается, и по моей оценке, будет оставаться в силе после саммита", – высказал свое мнение Рютте.

Генсек Североатлантического Альянса утверждает, что союзники уже "строят мост" для реализации решения о приближении Украины к НАТО.

Это происходит через специализированное Командование НАТО по помощи Украине в Висбадене (Германия), в рамках Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию в Польше, благодаря широкому пакету помощи для Украины и с помощью персонала представительства Альянса в Киеве.

"Я могу предположить, что саммит будет о расходах, о производстве. Без сомнения, в коммюнике будет и Украина. Но не ожидайте, что этот параграф будет снова повторять то, что мы уже сказали в прошлом. Все это присутствует, и будет оставаться там", – подчеркнул генеральный секретарь.

Напомним: в этом году саммит НАТО состоится на Всемирном форуме в Гааге с 24 по 26 июня. Нидерланды впервые будут проводить эту встречу на своей территории.

Предыдущий саммит НАТО 2024 в Вашингтоне проводился с 9 по 11 июля прошлого года.

Как ранее писал OBOZ.UA, единогласного решения в вопросе членства Украины в НАТО внутри Альянса нет. Кроме того, в этом году члены военного блока пытаются пригласить Владимира Зеленского на саммит в Гааге таким образом, чтобы избежать провокаций со стороны главы США Дональда Трампа. Вопрос формата участия президента Украины остается открытым, чтобы не обострять напряженность в отношениях с Вашингтоном.

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