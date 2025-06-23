Саммит НАТО – чего ждать: исчезли миллиарды и 'необратимое членство' для Украины, Трамп-разрушитель, а Россия уже не агрессор

При идеальной картине мира США остаются масштабным "столбом безопасности" в Европе, давая понять российскому диктатору Путину, что резкие шаги делать не стоит. Но имеем президента США Дональда Трампа и его видение "идеального" мира, в котором Европа и Украина "обворовывают" Штаты, поэтому не имеют права на помощь, а РФ – "надежный партнер, которому можно доверять".

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Дональд Трамп все активнее заигрывает с Россией, подрывает доверие к НАТО и рассматривает возможность существенного изменения участия США в Альянсе. Признаков того, что Трамп больше не рассматривает Европу как союзника, становится все больше. Поэтому саммит, который состоится в Нидерландах 24-25 июня, ждут с серьезными опасениями относительно заявлений и действий американского лидера. Именно о важности сохранения хрупкого единства НАТО в то время, когда "администрация президента США ставит под сомнение роль Америки как главного гаранта безопасности Альянса, так же важно, как и увеличение расходов на оборону", говорит глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Кроме дискуссии о требовании Трампа довести военные расходы стран блока до 5% ВВП, ключевым пунктом повестки дня станет судьба Украины. Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на саммит, но из-за сопротивления администрации президента США с дипломатическим понижением в ранге. Отмечается, что он примет участие в ужине, который даст король Нидерландов. Также под вопросом и личная встреча президентов США и Украины, которая должна была состояться еще на прошлой неделе в Канаде.

Генсек НАТО Марк Рютте указывает, что Альянс сдержит свое обещание о принятии Украины в свой состав, даже если это не будет прописано в коммюнике по итогам предстоящего саммита. А это таки будет прописано, ведь уже отмечается, что в итоговом тексте саммита об Украине будет гораздо меньше упоминаний, чем это было раньше. Именно США настаивают на ограниченном упоминании Украины в финальном коммюнике саммита. На сегодня "черновик" документа содержит лишь одно упоминание оборонных возможностей Украины и не включает заявление о поддержке страны со стороны Альянса. Да, Россия все еще описывается как "прямая угроза", но уже нет упоминания о ее агрессии и не будут повторяться предыдущие заявления, что Украина находится на "необратимом" пути к членству в НАТО и другие партнерские месседжи.

О том, чего ждать от саммита НАТО и как Дональд Трамп разрушает евроатлантический союз, – в материале OBOZ.UA

"Чтобы порадовать Трампа"

Признавая нелюбовь президента США к длительным встречам, саммит в Гааге будет состоять только из одного заседания продолжительностью два с половиной часа. Хотя обычно формат саммита НАТО состоит из трех встреч, каждая из которых длится два с половиной часа и посвящена геополитике и стратегии блока. На этот раз саммит "будет коротким и приятным", чтобы порадовать Трампа и чтобы он не уехал, как неделю назад с "Большой семерки" в Канаде. Коммюнике саммита НАТО будет состоять всего из пяти абзацев на одном листе формата А4. В прошлом году в Вашингтоне было принято заявление из 44 абзацев, объемом 5400 слов.

Генсек НАТО Марк Рютте намерен сосредоточить внимание на едином решении увеличить расходы НАТО на оборону до 5%. Эта цифра будет состоять из 3,5 процента расходов на основные оборонные программы и 1,5 процента на военную инфраструктуру и логистику. Этот план является значительной победой для Трампа, который давно призывал членов НАТО увеличить свои расходы на оборону. Если он будет принят, это опять же порадует эго американского президента предоставив еще один повод считать, что он все делает правильно.

Украина – кардинальное изменение тональности под давлением Трампа

Кроме дискуссии о требовании президента США довести военные расходы до 5% ВВП, ключевым пунктом повестки дня станет судьба Украины. По данным СМИ, Соединенные Штаты все это время давили на европейских союзников, чтобы те ограничили упоминания об Украине в заключительном коммюнике саммита. Текущий проект документа содержит лишь одно беглое упоминание об обороноспособности Украины и не содержит широкого заявления в поддержку Киева, сообщает Newsweek.

Генсек НАТО опасается, что саммит Альянса может осложнить две вещи: президент США Трамп, имеет значительные разногласия с союзниками по вопросу будущего Украины и по ее дальнейшей поддержке. Якобы он потребует от членов НАТО прекратить помощь, чтобы Украина скорее согласилась по завершению войны. В проекте коммюнике нет нескольких значимых заявлений, которые содержались в прошлых декларациях. Так, ничего не говорится о перспективах, пусть долгосрочных, вступления Украины в НАТО. Также нет прошлогоднего обещания выделять 40 млрд долларов в год в виде военной помощи. Тогдашний генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сначала вообще предложил дать Украине 100 млрд евро на пять лет, но, встретив сопротивление ряда стран, заменил его на 40 млрд евро в год. От этого предложения, однако, тогда осталось лишь обещание: решение не приняли, поскольку не все страны были готовы давать конкретные обязательства на несколько лет вперед.

В проекте коммюнике Россия называется "угрозой" для евроатлантической безопасности: на этом настаивали многие страны. Учитывая позицию нынешней американской администрации, не было гарантий, что и такая формулировка будет включена. В то же время, в отличие от прошлогодних деклараций, нет упоминания о "России-агрессоре", которая ведет захватническую войну в Украине. США при Дональде Трампе заблокировали такое упоминание уже в нескольких международных документах, например, в резолюции Генеральной ассамблеи ООН. Как отмечают европейские дипломаты, все это делается, чтобы избежать открытых разногласий между президентом Дональдом Трампом и союзниками.

Неясно, примет ли участие в основном заседании президент Украины, приглашенный лишь на ужин к королю Нидерландов по случаю открытия саммита. Также непонятна и судьба встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, которая чрезвычайно нужна Украине. Как известно, комитет Конгресса США утвердил проект оборонного бюджета на 2026 год. И ожидаемо, там нет военной помощи для Украины. Теперь главное для Украины – это покупать оружие у Соединенных Штатов. Но кажется, имеем проблемы в этом направлении из-за скепсиса Трампа. Именно продажа американского оружия будет одной из главных тем разговора президентов. Если он, конечно, состоится.

Как все изменилось за год

Заключительное коммюнике саммита НАТО, в котором почти не упоминается Украина, будет разительным контрастом с заявлениями, сделанными Альянсом в течение последних нескольких лет. Все последние годы НАТО выражало однозначную поддержку Украине. Еще год назад вопрос вступления Украины в НАТО рассматривался как главный для получения гарантий безопасности, которые бы сделали невозможным следующее нападение со стороны РФ. Да, предоставить натовский "зонтик" Запад был не готов, но на саммите в Вашингтоне Альянс охарактеризовал стремление Украины как "необратимое", то есть, что "будущее Украины - в НАТО", хотя это и далекое будущее.

"НАТО обязалось "усилить нашу долгосрочную поддержку Украины, чтобы она могла победить в своей борьбе за свободу", – отмечалось в коммюнике 2024 года. Сегодня все эти слова исчезли.

Сделать Альянс недееспособным

После окончания холодной войны все были убеждены, что ни один противник не решится на военное вторжение в европейскую страну-член НАТО. Сегодня эта вера пошатнулась, особенно с избранием Трампа. Верность США Альянсу больше не считается само собой разумеющейся, и НАТО погружается в самый глубокий кризис за всю свою историю. Проблема не в том, что Трамп угрожает выходом своей страны из Альянса, как он это делал в первом сроке. Но он делает относительным долг США по оказанию помощи и этим подрывает авторитет, силу и единство Альянса.

Трамп постепенными шагами просто ослабляет организацию. Например, советник по национальной безопасности Трампа при его первом президентстве Джон Болтон считает, что он сделает очень много, чтобы Альянс был мало на что способен. На этом фоне европейские СМИ отмечают, что США сообщили своим союзникам по НАТО о намерении прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе. Также европейцы дипломаты ожидают, что в ближайшие месяцы США объявят о сокращении своего военного присутствия в Европе. Конкретные сроки и объемы этого сокращения пока неясны, но в европейской части НАТО уже готовятся к такому сценарию. Тем более, что по итогам последней встречи глав Минобороны стран НАТО, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что союзники США по НАТО должны сами обеспечить свою обороноспособность, в том числе для сдерживания России. По его словам, параллельно с этим Соединенные Штаты заинтересованы в увеличении присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе, то есть за пределами Европы.

В настоящее время в Европе размещено около 80 000 американских солдат, и они играют важную роль в безопасности на восточном фланге НАТО. Вывод или сокращение американских войск может значительно влиять на планирование обороны НАТО.

Статья 5 уже не является гарантией?

Упомянутый ранее Пит Гегсет также отметил европейским союзникам, что им надо привыкать к мысли о том, что "Америка не может защищать всех одновременно и не обязана это делать". Собственно, Дональд Трамп ранее также поставил под сомнение обязательность статьи 5 НАТО (коллективная оборона), заявив, что США не всегда будут защищать страны, которые не выполняют свои финансовые обязательства. Однако сегодня уже трудно понять, какие именно обязательства надо выполнять, чтобы американцы все еще тебя защищали. Достижение уровня расходов на оборону в 5% ВВП является сложной задачей для многих стран НАТО, учитывая их экономические возможности и бюджетные ограничения. Например, даже в США оборонный бюджет сейчас составляет лишь 3,3-3,5%. В политическом лагере нынешнего лидера США набирает обороты идея "спящего НАТО". В такой конструкции Америка была бы лишь молчаливым партнером, но при таком развитии событий статья 5 перестает быть волшебным словом. То есть сценарий, который все больше вызывает беспокойство у европейских столиц: когда, например, однажды вооруженные люди в масках займут важнейшие административные здания эстонского города Нарва, а Эстония, которая будет нуждаться в помощи от НАТО, может полноценно ее так и не дождаться, уже не является фантастическим.

Украине важно понять, что будет дальше

Каких-то чрезмерных ожиданий от этого саммита НАТО у меня нет. Понятно, что он не станет прорывным или судьбоносным для Украины. Но есть несколько вещей, которые для нас действительно важны. Во-первых, чтобы вопрос Украины оставался в повестке дня Альянса. И чтобы в финальном коммюнике Украина таки была упомянута. Это критично - чтобы там четко прозвучала позиция, что НАТО продолжает поддержку Украины. Кроме этого, важно, чтобы состоялся непосредственный разговор между президентом Трампом и президентом Зеленским. Формат этой встречи пока неизвестен - возможно, на полях саммита, возможно, на приеме у короля Нидерландов. Сколько она продлится – тоже загадка. Но само ее наличие – чрезвычайно важно. Подходит к концу последний пакет помощи, выделенный администрацией Байдена. И нам критически нужно понять: что дальше – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, глава парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Что касается повестки дня саммита, то, очевидно, ключевым будет вопрос оборонных расходов, – считает Александр Мережко. Трамп ранее настаивал на том, чтобы страны-члены НАТО тратили не менее 2% ВВП на оборону. Теперь он пытается поднять планку до 5%. Хотя, судя по всему, компромисс ищут где-то на уровне 3,5%.

По мнению Мережко, есть еще один важный момент. НАТО не просто военный альянс. Это инструмент сдерживания потенциального агрессора. Но стратегия сдерживания работает только тогда, когда есть то, что американцы называют credibility – доверие. Доверие к тому, что в случае нападения на любую страну-члена НАТО, маленькую или большую, Альянс без колебаний применит статью 5 и даст решительный ответ. Если этого доверия нет, то вся стратегия превращается в пустую декларацию. Поэтому критически важно поддерживать это доверие. И в первую очередь со стороны США.

"При этом мы сейчас наблюдаем, как формируется атмосфера вокруг саммита. Говорят, он будет рекордно коротким, где-то два с половиной часа. Беспрецедентно. Но главное не продолжительность саммита, а чтобы мы не потеряли позиции, которые уже имеем на пути к вступлению в НАТО. Да, Украине будет сложно. Коммюнике, вероятно, тоже будет коротким. Что именно там будет – пока неизвестно. Но, насколько понимаю, наши союзники в НАТО борются за то, чтобы там было четкое упоминание об Украине – о продолжении поддержки нашей обороноспособности. И это сейчас самое важное", - считает Александр Мережко.

По его мнению, если Трамп действительно хочет достичь "большой победы", как он это любит называть, а сейчас, честно говоря, нет даже намека на то, что Путин относится к нему серьезно, то надо сделать то, о чем раньше говорили и даже обещали – Украину надо усилить. Потому что нельзя садиться за стол переговоров, цитируя самого Трампа, "без карт в рукаве". Надо садиться с позиции силы. И иметь те самые "сильные карты".

"Если Трамп действительно хочет "завершить конфликт", как он это подает, то без усиления Украины ничего не получится. И именно поэтому ему следует действовать соответственно - укреплять Украину, а не заигрывать с Путиным. Что касается вопроса о возможном сокращении американского военного присутствия на восточном фланге НАТО в Европе, то когда-то я сказал бы, что это абсурд. Но учитывая действия Трампа в последнее время - уже ничего не исключаю. Да, это противоречит национальным интересам США. Потому что НАТО не только союз, это продолжение американской безопасности. И лидером Альянса всегда были Соединенные Штаты. НАТО свою эффективность доказало. Но, как показывает практика, разрушить доверие гораздо легче, чем его выстроить", – подчеркнул Александр Мережко.