Зеленский встретился с главой ЦРУ Ретклиффом в аэропорту Шеннон в Ирландии – Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором Центрального разведывательного управления США Джоном Ретклиффом в аэропорту Шеннон в Ирландии. По словам одного из источников, встреча состоялась в понедельник.

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Об этом Reuters сообщили два человека, знакомые с ситуацией. По данным собеседников агентства, они попросили не называть их имена из-за деликатности вопроса. Оба источника отказались раскрывать детали разговора.

По словам одного из собеседников Reuters, Зеленский и Ретклифф встретились именно в понедельник. Другой источник отметил, что они общались во время дозаправки своих самолетов, однако не уточнил дату встречи.

Собеседники агентства не сообщили, о чём именно говорили украинский президент и глава ЦРУ. Других подробностей их разговора Reuters не приводит.

Что известно

Два источника, рассказавшие Reuters о встрече, говорили на условиях анонимности. Они не раскрыли никаких деталей относительно содержания переговоров между Зеленским и Ретклиффом. В предоставленной информации также не уточняется, сколько длился разговор и была ли она запланирована заранее.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 или 23 сентября президент Украины проведет встречу с президентом США Трампом в США. Украинский лидер уже отправился в Соединенные Штаты, где в эти дни начинается очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Переговоры лидеров двух государств ожидаются в Нью-Йорке.

20 сентября Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. По его итогам президенты договорились о встрече в Нью-Йорке. Среди прочего, они обсудили дипломатический трек, меры по деэскалации и вопросы безопасности.

Напомним, Украина и США заранее работали над подготовкой встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке. Стороны также обсуждали содержание предстоящих переговоров.

Как писал OBOZ.UA, 22 сентября в Нью-Йорке начнутся ежегодные общие дебаты 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В течение нескольких дней главы государств и правительств будут выступать с заявлениями по главным международным проблемам.