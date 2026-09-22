Правила для беженцев из Украины в стране Европы существенно изменятся: что готовит парламент

В Швейцарии готовят существенное упрощение условий для иностранцев с временной защитой (статус S), которые нашли работу в другом регионе страны; эти изменения, в частности, коснутся и украинцев, нашедших в этой стране убежище от войны. Тем из них, кто работает, хотят разрешить менять кантон проживания без бюрократических препятствий, а также ввести ряд других важных изменений на рынке труда.

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Соответствующие поправки к Закону об иностранцах и Закону о предоставлении убежища (законопроект № 26.045) уже поддержала государственно-политическая комиссия Национального совета (SPK-N), о чем сообщили в парламенте Швейцарии. Проект законодательных изменений существенно расширяет права беженцев и облегчает их интеграцию в швейцарскую экономику.

"Работающие лица со статусом S должны получить право на смену кантона, если они не зависят от социальной помощи и выполняют установленные условия. Благодаря этим улучшенным рамковым условиям мы способствуем более быстрой интеграции на рынок труда", – подчеркнули в комиссии SPK-N.

Право на смену кантона в связи с работой

Трудоустроенные лица со статусом S получат официальное право переехать в другой кантон, если они не получают социальную помощь и соответствуют одному из двух условий:

их трудовые отношения длятся не менее 12 месяцев ;

; оставаться в исходном кантоне нецелесообразно из-за слишком длительного пути до работы или специфического рабочего графика.

Обязательная регистрация безработных

Лица без работы со статусом S отныне будут обязаны ставить себя на учет в государственных службах занятости (RAV) – точно так же, как и лица с временным разрешением на пребывание (статус F). Цель парламента – уменьшить зависимость от социальных выплат.

Упрощенный доступ для выпускников

Проект упрощает процедуру трудоустройства для граждан третьих стран, получивших высшее профессиональное образование или прошедших постдокторантуру в Швейцарии, если их деятельность представляет высокий научный или экономический интерес.

Однако следует учитывать, что законопроект еще не вступил в силу, поэтому спешить со сменой места жительства исключительно на основании опубликованной инициативы пока не стоит. В то же время работать в другом кантоне украинцы могут уже сейчас. Для этого достаточно зарегистрировать трудовой договор в кантоне, где расположено предприятие-работодатель.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Швейцария продлила статус S для украинцев до 4 марта 2028 года, но с 20 августа 2026 года для новых заявок будет действовать ограничение – защиту будут предоставлять только тем, кто выполняет военные обязательства перед Украиной. Речь идет о мужчинах, подлежащих мобилизации. Отмечается, что это правило не распространяется на украинцев, уже имеющих статус S, поэтому их действующая защита именно из-за этого изменения не отменяется.

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