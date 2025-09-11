Зеленский рассказал о контактах с США и назвал ключевые вопросы переговоров. Видео

Украна находится в постоянном контакте с США на разных уровнях. Темами переговоров между Киевом и Вашингтоном являются санкции против РФ и другие шаги с целью завершения войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский 11 сентября на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Контакты с США продолжаются непрерывно

Зеленский рассказал, что команда власти Украины регулярно контактирует с партнерами в США на всех уровнях.

"Постоянно происходят контакты с американскими коллегами на разных уровнях. Глава моего офиса, министр иностранных дел, председатель Совета национальной безопасности и обороны. Контактируем с Рубио, Келлогом, Уиткоффом, со всеми. Может даже кого-то не назвал, пусть простит, у них большая команда", – сказал глава украинского государства.

По словам Зеленского, также осуществляются переговоры непосредственно с президентом США Дональдом Трампом.

Последний такой разговор состоялся по итогам саммита Коалиции желающих в Париже:

"Мы постоянно общаемся, у нас есть иногда возможность общаться с президентом Трампом. Есть у нас соответствующие звонки. Последний раз у нас был звонок в Париже. Да, мы общались с президентом относительно санкций, относительно различных шагов".

Зеленский добавил, что в ближайшие дни ожидаются новые контакты с американскими партнерами.

"Сейчас мы общаемся, ожидаем, если у нас будет возможность в ближайшие дни сконтактироваться с Белым Домом. Я думаю, что мы проведем соответствующую беседу", – анонсировал президент.

Что предшествовало

4 сентября в Париже состоялся саммит Коалиции желающих, в котором приняли участие представители 38 стран, в том числе и Зеленский.

На нем говорили о гарантиях безопасности для Украины, после чего участники встречи позвонили президенту США Дональду Трампу.

По итогам разговора Зеленский заявил, что Трамп недоволен тем, что Словакия и Венгрия продолжат покупать российскую нефть. При этом они обращались к американскому лидеру с жалобами после того, как Украина начала атаки против российского нефтетранзита.

По словам Зеленского, телефонный разговор с Трампом был "длительный и очень подробный". В первую очередь говорили о том, как "подтолкнуть ситуацию к реальному миру".

Как писал OBOZ.UA, Трамп коротко отреагировал на вторжение российских дронов в Польшу. Он обнародовал саркастический пост в соцсети Truth Social.

