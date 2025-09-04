"Ключ к миру" и защита неба: Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом после Коалиции желающих

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие темы обсудил с президентом США Дональдом Трампом после Коалиции желающих в Париже. По его словам, разговор был длительный и очень подробный.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале в четверг, 4 сентября. Он также отметил, что ключом к миру является лишение российской машины войны денег и ресурсов.

Зеленский обсудил с Трампом прекращение войны

"Длительный и очень подробный разговор с Президентом Трампом. Говорили после встречи коалиции желающих сегодня в Париже, участие также приняли европейские лидеры", – отметил президент.

Зеленский добавил, что разговор был прежде всего о том, как "подтолкнуть ситуацию к реальному миру".

"Мы обсудили различные опции, и самое главное – это давление, чтобы сильными мерами, в частности экономическими, заставить к прекращению войны. Ключ к миру – лишение российской машины войны денег, лишение ресурсов", – подчеркнул он.

Защита неба над Украиной

Еще одной из тем, которые обсуждали лидеры, была максимальная защита украинского неба.

"Пока нет мира, украинцы не должны зависеть от постоянных российских атак, российские ракеты и дроны не должны забирать жизни. Украина предложила США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба", – пояснил Зеленский.

Он также поблагодарил президента Трампа за поддержку украинцев и договорились о дальнейших контактах.

Что предшествовало

В четверг, 4 сентября, в Париже состоялся очередной саммит Коалиции желающих (Коалиция решительных), в котором приняли участие представители 38 стран, в том числе и президент Владимир Зеленский. Встреча была посвящена обсуждению гарантий безопасности для Украины, после чего ее участники позвонили президенту США Дональду Трампу.

Очередное заседание Коалиции желающих уже традиционно возглавили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Также на встрече присутствовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По итогам встречи лидеров "Коалиции желающих" 4 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели пресс-конференцию, на которой озвучили ключевые договоренности и планы коалиции по поддержке Украины. Макрон подчеркнул, что коалиция прошла долгий путь и сейчас полностью готова к действиям.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп резко отреагировал на закупку российской нефти Венгрией и Словакией. Эти страны обращались к президенту США с жалобами после того, как Украина начала принимать меры против российского нефтетранзита.

