Участники Коалиции желающих провели разговор с Трампом: все детали

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры стран, которые входят в так называемую "коалицию решительных", проводят телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Цель переговоров – обсуждение поддержки Украины в контексте вызовов безопасности и дальнейшей координации международной помощи.

Об этом сообщают корреспонденты DW и AFP . Переговоры продолжаются прямо сейчас, детали их содержания пока не обнародованы.

Михаил Комадовский из DW отметил в соцсети X, что разговор происходит в формате телефонной конференции между Трампом, Зеленским и другими участниками коалиции. Дэнни Кемп из AFP подтвердил эту информацию, ссылаясь на источники во Франции.

По состоянию на 17:06, разговор завершился. Подробностей пока нет.

Что предшествовало

В четверг, 4 сентября, начинается очередной саммит "коалиции желающих", в котором примет участие президент Владимир Зеленский. Встреча посвящена обсуждению гарантий безопасности для Украины. Нынешнее заседание "коалиции желающих" ("коалиции решительных") уже традиционно возглавят президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия готовит сильный пакет гарантий безопасности для Украины. Он предусматривает усиление противовоздушной обороны, улучшение наступательных возможностей и поставки новой техники.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил четкую позицию относительно присутствия иностранных войск в Украине. Он подчеркнул, что решение о размещении иностранных сил безопасности должно принадлежать только Украине. По его словам, Россия не имеет права что-то решать в этом контексте.

