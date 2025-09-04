В центре внимания – гарантии безопасности Украине: чего ждать от саммита Коалиции решительных в Париже

В четверг, 4 сентября, состоится очередной саммит Коалиции желающих, в котором примет участие президент Владимир Зеленский. Встреча посвящена обсуждению гарантий безопасности для Украины, после которого ее участники позвонят президенту США Дональду Трампу.

Нынешнее заседание Коалиции желающих уже традиционно возглавят президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Каких результатов можно ожидать от переговоров, читайте в материале OBOZ.UA.

Что известно о саммите Коалиции желающих

Саммит в Париже запланирован на 10:30 утра (по Киеву), в нем примут участие несколько европейских лидеров.

Среди них – Владимир Зеленский, президенты Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Евросовета Антониу Кошта, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министры Дании Метте Фредериксен и Польши Дональд Туск.

Другие примут участие в формате видеоконференции.

Макрон и Стармер будут сопредседательствовать на заседании, сообщили в канцелярии президента Франции.

"Главы государств и правительств обсудят работу по гарантиям безопасности для Украины, проведенную начальниками генеральных штабов в последние недели, и сделают выводы относительно поведения России, которая продолжает отказываться от мира", – говорится в сообщении.

Затем в 15:00 (по Киеву) состоится телефонный разговор с Трампом, а затем в 16:00 – пресс-конференция в президентском дворце в Париже.

В ней примут участие Макрон, Стармер и Зеленский.

В Елисейском дворце одновременно не уточнили, кто именно примет участие в звонке Трампу – аси участники переговоров Коалиции решительных или только лидеры, которые находятся в Париже.

Чего ожидать от саммита

Как заявил Макрон, на саммите 4 сентября планируют зафиксировать те договоренности, которые были наработаны во время встречи руководителей штабов в Вашингтоне.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что на саммите или вскоре можно будет получить четкие ответы относительно того, какие гарантии безопасности Европа может предложить Украине.

"Это означает, что мы можем еще интенсивнее взаимодействовать, в частности с американской стороной, чтобы выяснить, что они хотят сделать в плане своего участия в гарантиях безопасности. Чтобы мы коллективно решили этот вопрос", – сказал он.

Рютте добавил, что любые ресурсы, выделенные на гарантии безопасности Украины, не ослабят оборону НАТО против РФ на его восточном фланге.

"Мы должны предотвратить чрезмерное распыление наших ресурсов, а это означает, что мы всегда должны учитывать то, какое влияние это будет иметь на планы НАТО (по обороне)", – сказал генсек.

Зеленский ранее заявил, что намерен обсудить с Трампом дополнительные санкции против России.

Как сообщал OBOZ.UA. 3 сентября Зеленский прибыл в Данию на саммит глав государств и правительств Нордично-Балтийской восьмерки. Он провел переговоры с премьером Метте Фредериксен в формате тет-а-тет по сотрудничеству, санкциям против России, производству оружия и согласованию позиции перед саммитом в Париже.

