Макрон призывает к созыву Совбеза ООН: как в мире отреагировали на операцию США и Израиля против Ирана. Ключевые заявления

После начала военной операции США и Израиля против Ирана представители разных стран продолжают публиковать свои реакции на эскалацию на Ближнем Востоке. Большинство западных стран, ожидаемо, поддержали удары по иранскому режиму, а Россия назвала операцию "актом агрессии" и в удобный для себя момент вспомнила о "нормах международного права".

Видео дня

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что из-за ситуации на Ближнем Востоке немедленно нужно созвать заседание Совета Безопасности ООН. OBOZ.UA проанализировал реакцию мировых лидеров на операцию США и Израиля против Ирана.

Франция

По мнению Макрона, начало войны между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном влечет за собой серьезные последствия для международного мира и безопасности. Глава государства подчеркнул, что Франция также готова задействовать необходимые ресурсы для защиты своих ближайших партнеров, если они того попросят.

В то же время он добавил, что эта эскалация опасна для всех, и она должна прекратиться. Макрон написал, что иранский режим должен понять, что у него сейчас нет другого выбора, кроме как добросовестно участвовать в переговорах по прекращению своей ядерной и баллистической программ.

"Верная своим принципам и осознавая свою международную ответственность, Франция призывает к срочному заседанию Совета Безопасности ООН. Я нахожусь в тесном контакте с нашими европейскими партнерами и друзьями на Ближнем Востоке", – заявил Макрон.

Италия

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала всех соотечественников на Ближнем Востоке проявлять максимальную осмотрительность и внимательно следовать указаниям посольств Италии в регионе и Министерства иностранных дел.

В заявлении итальянского правительства говорится, что Италия подтверждает свою приверженность к иранскому гражданскому населению, которое мужественно продолжает требовать уважения своих гражданских и политических прав.

Также в заявлении говорится, что Мелони будет поддерживать связь с главными союзниками и лидерами региона, чтобы поддержать любую инициативу, которая может привести к ослаблению напряженности.

Испания

Премьер-министр Испании Педро Санчес раскритиковал односторонние военные действия США и Израиля. Глава испанского правительства подчеркнул, что военная операция против Ирана представляет собой эскалацию и способствует созданию более неопределенного и враждебного международного порядка.

При этом Санчес также добавил, что Испания осуждает действия иранского режима и Корпуса стражей исламской революции. По его словам, мир не может позволить себе еще одну затяжную и разрушительную войну на Ближнем Востоке.

"Мы требуем немедленной деэскалации и полного соблюдения международного права. Пришло время возобновить диалог и достичь прочного политического решения для региона", – заявил премьер-министр Испании.

Китай

Министерство иностранных дел Китая заявило, что в Пекине "крайне обеспокоены" военными ударами по Ирану, нанесенными США и Израилем. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что суверенитет, безопасность и территориальная целостность Ирана должны уважаться.

В своем заявлении Китай призывает к немедленному прекращению военных действий, предотвращению дальнейшей эскалации напряженной ситуации, возобновлению диалога и переговоров, а также к усилиям по поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Евросоюз

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что события в Иране вызывают у нее "серьезную озабоченность". По ее словам, ЕС поддерживает тесный контакт со своими партнерами в регионе и подтверждает непоколебимую приверженность обеспечению региональной безопасности и стабильности.

Также она заявила, что обеспечение ядерной безопасности и предотвращение любых действий, которые могут еще больше обострить напряженность или подорвать глобальный режим нераспространения, имеет критически важное значение.

"Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность, защищать гражданское население и в полной мере соблюдать международное право", – говорится в сообщении председателя Европейской комиссии.

Украина

Министерство иностранных дел Украины подтвердило поддержку иранского народа и его правомерное стремление жить в безопасности, свободе и процветании. В ведомстве отметили, что иранский режим, десятилетиями издевающийся над иранским народом, развернул масштабную политику насилия против собственных людей и других стран.

В заявлении МИД Украины говорится, что речь идет о массовых нарушениях прав человека внутри страны, поддержке боевиков, несших хаос в другие страны региона, и о непосредственной военной поддержке государства-агрессора России в ее неспровоцированной захватнической войне против Украины. Такое сотрудничество режимов в Москве и Тегеране составляет грубое нарушение норм международного права и подрывает глобальные усилия по восстановлению мира и стабильности.

Также в ведомстве подчеркнули, что причиной нынешних событий является насилие и произвол иранского режима, в частности убийства и репрессии против мирных протестующих, которые за последние месяцы приобрели особо большие масштабы. Кроме того, в МИД отметили, что режим в Тегеране имел все возможности предотвратить силовой сценарий, ему предоставлялись возможности для дипломатии и поиска решений, но режим проигнорировал эти усилия и затягивал время в надежде ввести в заблуждение международное сообщество.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил позицию страны относительно последних событий на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Он отметил, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако иранский режим добровольно стал партнером России в поставках ударных дронов и другого оружия.

"Наша позиция – она хорошо известна, и Украина говорила об этом неоднократно, в том числе накануне. Важно сохранить как можно больше жизней. Важно не допускать расширения войны. Важно, что Соединенные Штаты настроены решительно. И всегда, когда есть решимость Америки, глобальные преступники слабеют", – заявил президент Украины.

Австралия

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил о поддержке действий США, направленных на предотвращение ядерного вооружения Ирана. Политик констатировал, что на протяжении десятилетий иранский режим был дестабилизирующей силой благодаря своим программам баллистических ракет и ядерного оружия, поддержке вооруженных марионеток и жестоким актам насилия и запугивания.

"Мы поддерживаем действия Соединенных Штатов по предотвращению получения Ираном ядерного оружия и предотвращению дальнейшей угрозы международному миру и безопасности со стороны Ирана", – заявил Албаниз в соцсети Х.

Саудовская Аравия

Королевство Саудовская Аравия тоже отреагировала на эскалацию и решило поддержать США и Израиль не словом, а делом. В Министерстве иностранных дел заявили о готовности предоставить все свои возможности для содействия любым предпринимаемым мерам против иранского режима.

Королевство Саудовская Аравия призвало международное сообщество осудить жестокую агрессию и принять все решительные меры для противодействия иранским нарушениям, которые подрывают безопасность и стабильность в регионе.

"Королевство Саудовская Аравия выражает решительное осуждение и протест в связи с жестокой иранской агрессией и вопиющим нарушением суверенитета Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Бахрейн, Государства Катар, Государства Кувейт и Иорданского Хашимитского Королевства", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ливан

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что Бейрут не позволит никому втянуть страну в войну. Глава правительства сделал заявление на фоне опасений, что ливанская террористическая организация "Хезболла" нанесет удар по Израилю после американо-израильских атак в Иране.

"Учитывая опасные события, разворачивающиеся в регионе, я снова призываю всех ливанцев проявлять мудрость и патриотизм, ставя интересы Ливана и его народа больше всего. Я подтверждаю, что мы не позволим никому втягивать страну в авантюры, угрожающие ее безопасности и единству", – заявил премьер Ливана.

Россия

Страна-агрессор Россия заявила, что военная операция США и Израиля против Ирана "была спланированной вооруженной акцией против суверенного государства". В Москве рассказали, что удары по правительственным объектам в Тегеране являются "агрессией" и цинично заявили о "нарушение основополагающих принципов и норм международного права".

Согласно официальному заявлению страны-агрессора, в Кремле узрели в действиях Израиля и США "спланированный и неспровоцированный акт вооруженной агрессии против суверенного государства". Также в РФ считают, что атаки осуществляются под прикрытием переговорного процесса, призванного обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки вокруг Ирана.

"Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе. Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто – разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму", – заявили россияне.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев также осудил военную операцию США и Израиля против иранского режима. По его словам, переговоры Вашингтона с Тегераном якобы были всего лишь прикрытием.

"Миротворец снова за своё. Переговоры с Ираном были всего лишь прикрытием. Все это знали. Так у кого же теперь хватит терпения ждать печального конца врага? США всего 249 лет. Персидская империя была основана более 2500 лет назад. Посмотрим, что будет через 100 лет или около того", – заявил агрессор.

Напомним, иранский режим начал наносить ракетные удары по Израилю в ответ на американско-израильскую операцию. По всей территории Израиля была объявлена ​​воздушная тревога, а силы противовоздушной обороны начали оперативно перехватывать цели.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты 28 февраля объявили о закрытии своего воздушного пространства. Решение было принято после серьезной эскалации между Ираном с одной стороны и США с Израилем с другой.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для своей страны. Также было объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны". На фоне заявления в Тегеране прогремели многочисленные взрывы. Целью ударов стали правительственные учреждения и ядерные объекты Ирана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!