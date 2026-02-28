Зеленский признался, принял бы ядерное оружие от Британии и Франции или нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с удовольствием принял бы ядерное оружие от Великобритании и Франции, если бы такое предложение поступило. Разговор с журналистами состоялся на фоне очередных заявлений российской стороны о возможной передаче Украине ядерных средств поражения.

Видео дня

Об этом он сказал в интервью Sky News, комментируя обвинения России относительно якобы попыток Киева получить ядерное вооружение от партнеров.

В интервью телеканалу Зеленский прямо ответил на упреки Москвы. Он отметил: "Я с удовольствием принял бы ядерное оружие от Великобритании и Франции, но таких предложений пока не поступало".

Реакция на упреки

24 февраля Служба внешней разведки страны-агрессора заявила, что Лондон и Париж якобы рассматривают возможность передать Киеву ядерное оружие или так называемые "грязные" бомбы. Никаких доказательств в подтверждение этой информации представлено не было.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после этого заявил, что Россия может применить ядерное оружие против Великобритании, Франции и Украины "при необходимости". А президент РФ Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ сказал о якобы возможном использовании "ядерного компонента" Украиной против России.

Позиции других стран

В Великобритании заявили, что Путин намеренно распространяет ложную информацию о намерениях Лондона предоставить Украине ядерное оружие. Там отметили, что такие заявления призваны отвлечь внимание от действий самой России.

В Китае также отреагировали на слова российской стороны. В Пекине сообщили, что не имеют никакой информации о передаче Украине ядерного оружия от Франции или Великобритании. Китайская сторона отдельно напомнила, что последовательно выступает против применения ядерного оружия в любом конфликте.

Как писал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны считают, что Россия может устроить радиационный инцидент, чтобы обвинить в нем Украину. Таким опасным методом Кремль может попытаться убедить Запад отказаться от Украины или в качестве дальнейшей попытки сломить волю Украины к дальнейшему сопротивлению.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!