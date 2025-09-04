Трамп очень недоволен, что Словакия и Венгрия покупают нефть у России, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп резко отреагировал на закупку российской нефти Венгрией и Словакией. Заявление прозвучало 4 сентября во время саммита Коалиции желающих, где обсуждались вопросы энергетической безопасности и санкций против Москвы.

Видео дня

О деталях встречи Зеленский рассказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он уточнил, что во время переговоров с американским лидером тема зависимости отдельных европейских государств от российских энергоносителей была одной из ключевых. По словам главы государства, именно Словакия и Венгрия стали главным предметом критики.

Президент пояснил, что эти страны обращались к Трампу с жалобами после того, как Украина начала принимать меры против российского нефтетранзита.

"Хочу всем напомнить, когда Россия атаковала нашу энергетику, а мы в ответ атаковали их энергетику, на которой они зарабатывают деньги, а потом тратят эти деньги на оружие. То именно эти две страны потом жаловались президенту Трампу, что Украина уменьшает их возможности получения соответствующей нефти. Поэтому Украина нашла такой вид санкций", – сказал Зеленский.

Санкционное давление усиливается

Глава государства подчеркнул, что Украина ввела новый механизм санкционного воздействия, который, несмотря на нарекания отдельных соседей, дает результат. Он положительно оценил то, что Соединенные Штаты публично указывают на государства, которые способствуют российской военной машине.

"Но я абсолютно рад, что Соединенные Штаты открыто называют страны, которые помогают русской машине войны. И нам нужно всем это останавливать", – подчеркнул Зеленский.

Реакция соседей

Еще раньше премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Словакии Роберт Фицо обращались к американскому президенту с жалобами на украинские удары по нефтепроводу "Дружба". Они считали, что это ставит под угрозу стабильность их энергоснабжения.

В то же время Киев настаивает: ограничение транзита – это часть санкционной политики против России, и без таких шагов остановить агрессора будет значительно труднее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как 18 августа Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области России. На объекте вспыхнул пожар, перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!