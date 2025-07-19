Зеленский после смены правительства перезагрузил СНБО: кто входит в новый состав

В субботу, 19 июля, стало известно о том, что в составе СНБО произошли изменения. Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ под номером 501/2025.

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Документ был опубликован на сайте Офиса главы государства. В новый состав СНБО в частности вошли премьер-министр Украины Юлия Свириденко и новый генеральный прокурор Руслан Кравченко. Отмечается также, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

"В соответствии с частью четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю. Утвердить такой персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в указе.

Новый состав СНБО сейчас выглядит так:

– Зеленский Владимир Александрович – президент Украины, Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины.

– Галущенко Герман Валерьевич – министр юстиции Украины.

– Гринчук Светлана Васильевна – министр энергетики Украины.

– Ермак Андрей Борисович – руководитель Офиса президента Украины.

– Загородний Анатолий Глебович – президент Национальной академии наук Украины.

– Иващенко Олег Иванович – председатель Службы внешней разведки Украины.

– Клименко Игорь Владимирович – министр внутренних дел Украины.

– Кравченко Руслан Андреевич – генеральный прокурор.

– Ляшко Виктор Кириллович – министр здравоохранения Украины.

– Малюк Василий Васильевич – председатель Службы безопасности Украины.

– Марченко Сергей Михайлович – министр финансов Украины.

– Пышный Андрей Григорьевич – председатель Национального банка Украины (по согласию).

– Пронин Филипп Евгеньевич – председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины.

– Свириденко Юлия Анатольевна – премьер-министр Украины.

– Сибига Андрей Иванович – министр иностранных дел Украины.

– Сырский Александр Станиславович – главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.

– Соболев Алексей Дмитриевич – министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

– Стефанчук Руслан Алексеевич – председатель Верховной Рады Украины (по согласию).

– Умеров Рустем Энверович – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

– Федоров Михаил Альбертович – первый вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Украины.

– Шмыгаль Денис Анатольевич – министр обороны Украины.

Кроме того, речь идет о том, что все предыдущие указы утратили силу.

В частности:

– Указ Президента Украины от 29 марта 2024 года № 193/2024 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".

– Указ Президента Украины от 13 сентября 2024 года № 627/2024 "Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".

– Указ Президента Украины от 6 ноября 2024 года № 751/2024 "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".

– Указ Президента Украины от 8 января 2025 года № 20/2025 "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".

– Указ Президента Украины от 4 февраля 2025 года № 63/2025 "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".

– Указ Президента Украины от 7 февраля 2025 года № 79/2025 "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".

– Указ Президента Украины от 8 июля 2025 года № 469/2025 "Об изменении в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Напомним, что накануне, 18 июля, президент ВладимирЗеленский провел переговоры с уже бывшим главой Министерства обороны Рустемом Умеровым. Он дал ему персональные задачи на должности в Совете национальной безопасности и обороны, которые касаются защиты страны и сферы переговоров.

Отметим, что Рустем Умеров был назначен секретарем Совета безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ подписал президент.

Перед тем Умеров отчитался за два года на посту министра обороны. Он отметил, что как глава Минобороны имел шесть ключевых направлений работы, благодаря которым пытался достичь трех стратегических целей.

Как сообщал OBOZ.UA, после последних кадровых изменений в украинском правительстве новым министром обороны стал Денис Шмыгаль – бывший премьер-министр. За его назначение 17 июля проголосовали 267 депутатов Верховной Рады.

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