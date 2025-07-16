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"Мы сохранили армию и страну": Умеров отчитался за два года на посту министра обороны

Михаил Левакин
Новости политики
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'Мы сохранили армию и страну': Умеров отчитался за два года на посту министра обороны

Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о целях министерства и результатах на посту главы оборонного ведомства, полученные в течение 2 лет. Он отметил, что в качестве министра имел шесть ключевых направлений работы, благодаря которым пытался достичь три стратегические цели.

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Однако указанные стратегические цели остаются актуальными и сегодня, считает бывший министр. Это стабилизация линии фронта, защита неба и снижение возможностей врага.

Рустем Умеров подчеркнул, что назначение на должность министра обороны для него было "самой большой честью в жизни", а быть ответственным за оборону страны в состоянии войны – "это беспрецедентный вызов".

"Мы ведем войну против ядерной державы, которая имеет значительно больше ресурсов. Но за эти годы Россия так и не достигла ни одной стратегической победы. Мы удержались. Я благодарю наших воинов за эту стойкость", – отметил он.

Его шесть ключевых направлений работы, это:

  1. Оборонное планирование
  2. Оборонные закупки
  3. Развитие оборонно-промышленного комплекса
  4. Оборонные технологии или MilTech
  5. Цифровизация Сил обороны
  6. Международная техническая помощь
"Мы сохранили армию и страну": Умеров отчитался за два года на посту министра обороны

"Вместе с Генштабом мы системно планировали каждую операцию – в условиях полной секретности. Это позволило обеспечить внезапность и достичь результатов. Яркий пример – Курская операция. Мыостановили врага на Харьковщине, Сумщине, Запорожье. Впервые с начала войны спланировали потребности ВСУ на 2024–2025 годы и обновили ключевые документы – План обороны, Стратегию военной безопасности, Матрицу синхронизации действий с партнерами", – рассказал бывший министр.

"Мы сохранили армию и страну": Умеров отчитался за два года на посту министра обороны

Он также вспомнил о дальнобойных ударах вглубь территории РФ и Центре планирования, который объединил все силы для ударов по тылу врага. По словам Умерова, перенос войны вглубь территории врага продолжается, "и на 2025 год у нас тоже есть план".

"Мы сохранили армию и страну": Умеров отчитался за два года на посту министра обороны

В отношении оборонных закупок Рустем Умеров обвинил своего предшественника Алексея Резникова (впрочем, не называя его прямо) в том, что "получил в наследство систему закупок, не приспособленную к войне". Однако под руководством Умерова систему "сделали быстрой, гибкой и подконтрольной", отдельно перезапустили Агентство оборонных закупок и создали Государственного оператора тыла. Обе структуры сегодня работают автономно, "с профессиональными командами и независимыми советами".

"Мы сохранили армию и страну": Умеров отчитался за два года на посту министра обороны

"Только за год открытые и конкурентные закупки DOT позволили сэкономить более 15 млрд грн – без потери качества", – отметил бывший министр и напомнил, что благодаря цифровизации закупок (система DOT-Chain Defence) было сокращено время поставки в четыре раза.

"Мы сохранили армию и страну": Умеров отчитался за два года на посту министра обороны

"Развитие нашей оборонки: за два года мы инвестировали более $20 млрд в собственное производство. И это дало результат – отрасль выросла в 35 раз: с $1 млрд в 2022 году до $35 млрд в 2025 году. Почти 40% потребностей фронта обеспечиваем сами. 95% дронов – украинские. Производство боеприпасов выросло в 2,5 раза, артиллерии – втрое", – отчитался чиновник.

"Мы сохранили армию и страну": Умеров отчитался за два года на посту министра обороны

Отдельно Умеров вспомнил финансирование украинского производства партнерами (то, что называют Датской моделью) – в целом привлечено более $4 млрд иностранных инвестиций, перешли к совместному производству оружия и открываем заводы вместе с союзниками. Реализовали 21 проект, еще 10 проектов в работе, отметил бывший министр.

"Мы сохранили армию и страну": Умеров отчитался за два года на посту министра обороны

"В 2025 году объем международной помощи в сфере безопасности достиг $43 млрд – это рекорд с 2022 года. Стратегическое решение было принято на саммите НАТО в Гааге: впервые официально закреплено, что поддержка Украины является частью оборонных расходов стран-членов", – напомнил Умеров.

"Мы сохранили армию и страну": Умеров отчитался за два года на посту министра обороны

Но, по его словам, формат "Рамштайн" продолжает оставаться главной платформой координации международной помощи. За 14 заседаний в таком формате к помощи было привлечено более 50 стран и открыто 9 действующих коалиций возможностей.

"Мы сохранили армию и страну": Умеров отчитался за два года на посту министра обороны

"Главный приоритет – наши люди. Мобилизация продолжается, несмотря на попытки врага дестабилизировать ситуацию. Запущена система рекрутинга – более 50 Центров в крупных городах, чтобы люди могли самостоятельно выбирать подразделение и должность. Запустили контракт для молодежи 18-24 и программу для рекрутинга иностранцев. Обновили программу базовой общевойсковой подготовки", – сообщил чиновник.

"Мы сохранили армию и страну": Умеров отчитался за два года на посту министра обороны

Он также отметил работу в отношении прав военных – закон о военном омбудсмене находится в парламенте на стадии второго чтения; в министерстве работает Управление защиты прав военных" также Украина вернула домой более 6000 пленных защитников.

"Мы сохранили армию и страну": Умеров отчитался за два года на посту министра обороны

Еще Умеров отметил, что его команда "с 2023 года создавала новую цифровую экосистему войска". Речь идет об "Армия+", "Резерв+" и DELTA – три цифровые платформы, для военных, военнообязанных и планирования боевых операций, "которые изменили систему изнутри", считает чиновник.

"Мы сохранили армию и страну": Умеров отчитался за два года на посту министра обороны

"Более 830 тысяч военных ежедневно используют Армия+ для подачи рапортов, перевода между частями, онлайн-обучения и программы лояльности. Резерв+ стал платформой, где 4,5 млн военнообязанных могут удобно получить электронный военно-учетный документ, сгенерировать направление на ВВК, оформить отсрочку, найти должность в армии. DELTA — это самая большая боевая система, объединяющая более 120 тысяч пользователей, сотни подразделений и предоставляет более 10 интегрированных продуктов для координации совместных действий по уничтожению врага", – отметил бывший министр.

Рустем Умеров добавил, что "это лишь часть из того, что удалось", и "дальше будет", а также поблагодарил всех – и прежде всего наших защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины. Вместе с последним все правительство ушло в отставку, в том числе и Рустем Умеров покинул пост министра обороны.

Президент Владимир Зеленский в этот же день подписал документы в Верховную Раду о назначении Дениса Шмыгаля новым министром обороны.

Этому предшествовало совещание главы государства с Рустемом Умеровым, Денисом Шмыгалем и Германом Сметаниным, который возглавит "Укроборонпром". На нем речь шла о новых подходах к управлению сферой обороны.

Ранее Зеленский заявил, что посол Украины в США будет сменен, и президент Украины рассматривает идею назначения на эту должность именно Рустема Умерова.

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