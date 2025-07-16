'Мы сохранили армию и страну': Умеров отчитался за два года на посту министра обороны

Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о целях министерства и результатах на посту главы оборонного ведомства, полученные в течение 2 лет. Он отметил, что в качестве министра имел шесть ключевых направлений работы, благодаря которым пытался достичь три стратегические цели.

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Однако указанные стратегические цели остаются актуальными и сегодня, считает бывший министр. Это стабилизация линии фронта, защита неба и снижение возможностей врага.

Рустем Умеров подчеркнул, что назначение на должность министра обороны для него было "самой большой честью в жизни", а быть ответственным за оборону страны в состоянии войны – "это беспрецедентный вызов".

"Мы ведем войну против ядерной державы, которая имеет значительно больше ресурсов. Но за эти годы Россия так и не достигла ни одной стратегической победы. Мы удержались. Я благодарю наших воинов за эту стойкость", – отметил он.

Его шесть ключевых направлений работы, это:

Оборонное планирование Оборонные закупки Развитие оборонно-промышленного комплекса Оборонные технологии или MilTech Цифровизация Сил обороны Международная техническая помощь

"Вместе с Генштабом мы системно планировали каждую операцию – в условиях полной секретности. Это позволило обеспечить внезапность и достичь результатов. Яркий пример – Курская операция. Мыостановили врага на Харьковщине, Сумщине, Запорожье. Впервые с начала войны спланировали потребности ВСУ на 2024–2025 годы и обновили ключевые документы – План обороны, Стратегию военной безопасности, Матрицу синхронизации действий с партнерами", – рассказал бывший министр.

Он также вспомнил о дальнобойных ударах вглубь территории РФ и Центре планирования, который объединил все силы для ударов по тылу врага. По словам Умерова, перенос войны вглубь территории врага продолжается, "и на 2025 год у нас тоже есть план".

В отношении оборонных закупок Рустем Умеров обвинил своего предшественника Алексея Резникова (впрочем, не называя его прямо) в том, что "получил в наследство систему закупок, не приспособленную к войне". Однако под руководством Умерова систему "сделали быстрой, гибкой и подконтрольной", отдельно перезапустили Агентство оборонных закупок и создали Государственного оператора тыла. Обе структуры сегодня работают автономно, "с профессиональными командами и независимыми советами".

"Только за год открытые и конкурентные закупки DOT позволили сэкономить более 15 млрд грн – без потери качества", – отметил бывший министр и напомнил, что благодаря цифровизации закупок (система DOT-Chain Defence) было сокращено время поставки в четыре раза.

"Развитие нашей оборонки: за два года мы инвестировали более $20 млрд в собственное производство. И это дало результат – отрасль выросла в 35 раз: с $1 млрд в 2022 году до $35 млрд в 2025 году. Почти 40% потребностей фронта обеспечиваем сами. 95% дронов – украинские. Производство боеприпасов выросло в 2,5 раза, артиллерии – втрое", – отчитался чиновник.

Отдельно Умеров вспомнил финансирование украинского производства партнерами (то, что называют Датской моделью) – в целом привлечено более $4 млрд иностранных инвестиций, перешли к совместному производству оружия и открываем заводы вместе с союзниками. Реализовали 21 проект, еще 10 проектов в работе, отметил бывший министр.

"В 2025 году объем международной помощи в сфере безопасности достиг $43 млрд – это рекорд с 2022 года. Стратегическое решение было принято на саммите НАТО в Гааге: впервые официально закреплено, что поддержка Украины является частью оборонных расходов стран-членов", – напомнил Умеров.

Но, по его словам, формат "Рамштайн" продолжает оставаться главной платформой координации международной помощи. За 14 заседаний в таком формате к помощи было привлечено более 50 стран и открыто 9 действующих коалиций возможностей.

"Главный приоритет – наши люди. Мобилизация продолжается, несмотря на попытки врага дестабилизировать ситуацию. Запущена система рекрутинга – более 50 Центров в крупных городах, чтобы люди могли самостоятельно выбирать подразделение и должность. Запустили контракт для молодежи 18-24 и программу для рекрутинга иностранцев. Обновили программу базовой общевойсковой подготовки", – сообщил чиновник.

Он также отметил работу в отношении прав военных – закон о военном омбудсмене находится в парламенте на стадии второго чтения; в министерстве работает Управление защиты прав военных" также Украина вернула домой более 6000 пленных защитников.

Еще Умеров отметил, что его команда "с 2023 года создавала новую цифровую экосистему войска". Речь идет об "Армия+", "Резерв+" и DELTA – три цифровые платформы, для военных, военнообязанных и планирования боевых операций, "которые изменили систему изнутри", считает чиновник.

"Более 830 тысяч военных ежедневно используют Армия+ для подачи рапортов, перевода между частями, онлайн-обучения и программы лояльности. Резерв+ стал платформой, где 4,5 млн военнообязанных могут удобно получить электронный военно-учетный документ, сгенерировать направление на ВВК, оформить отсрочку, найти должность в армии. DELTA — это самая большая боевая система, объединяющая более 120 тысяч пользователей, сотни подразделений и предоставляет более 10 интегрированных продуктов для координации совместных действий по уничтожению врага", – отметил бывший министр.

Рустем Умеров добавил, что "это лишь часть из того, что удалось", и "дальше будет", а также поблагодарил всех – и прежде всего наших защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины. Вместе с последним все правительство ушло в отставку, в том числе и Рустем Умеров покинул пост министра обороны.

Президент Владимир Зеленский в этот же день подписал документы в Верховную Раду о назначении Дениса Шмыгаля новым министром обороны.

Этому предшествовало совещание главы государства с Рустемом Умеровым, Денисом Шмыгалем и Германом Сметаниным, который возглавит "Укроборонпром". На нем речь шла о новых подходах к управлению сферой обороны.

Ранее Зеленский заявил, что посол Украины в США будет сменен, и президент Украины рассматривает идею назначения на эту должность именно Рустема Умерова.

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