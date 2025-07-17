Новым министром обороны Украины стал Шмыгаль: что стоит за назначением и какие задачи являются ключевыми

Бывший премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утвержден на должности министра обороны. "За" проголосовали 267 депутатов Верховной Рады.

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О результатах голосования сообщили нардепы из сессионного зала. "Рада утвердила министром обороны Шмыгаля. За – 267", – написал Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Сам Шмыгаль заявил, что задачей Минобороны при его руководстве будет обеспечить каждого военного "от амуниции до новейших технологий связи, от своевременных выплат до медицинской поддержки".

"Вторая задача – это нарастить вооружение до способности, которая сломает возможность врага продолжить войну. Прежде всего это увеличение собственного производства. Третья наша задача – это бесперебойная работа министерства обороны", – сказал он.

Голосование состоялось на следующий день после внесения президентом Владимиром Зеленским кандидатуру экс-главы правительства на должность нового министра обороны.

Накануне президент очертил основные задачи нового главы оборонного ведомства. OBOZ.UA выяснил, что стоит за назначением Шмыгаля и какие у него ключевые задачи.

Что предшествовало назначению нового министра

Слухи о том, что премьер-министр Денис Шмыгаль в скором времени займет должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который в свою очередь станет послом Украины в США, ходили уже несколько недель. А вечером 16 июля президент Владимир Зеленский официально подал кандидатуру экс-главы правительства на должность нового министра обороны.

Стоит отметить, что Шмыгаль занимал должность премьер-министра Украины с 4 марта 2020 года. До этого непродолжительный период времени он работал вице-премьер-министром Украины – Министром развития громад. и территорий Украины.

В ходе пленарного заседания 17 июля украинский парламент утвердил Шмыгаля на должности министра обороны Украины. Соответствующее решение поддержали народные депутаты.

Какие задачи президент поставил новому министру обороны

В вечернем обращении к украинскому народу Зеленский рассказал, что Шмыгаль будет управлять стратегическими отраслями промышленности. Глава государства подчеркнул, что через Министерство обороны будут управляться стратегические отрасли промышленности с целью нарастить производство отечественного оружия.

Зеленский отметил, что это уже значительно больше украинского производства оружия, чем когда-либо за время независимости нашего государства, но в условиях полномасштабной войны требуется намного больше.

В частности, Зеленский поставил задачу новому министру обороны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства. Президент выразил уверенность в том, что это можно реализовать, хотя и признал, что сделать это непросто.

Также Зеленский отметил, что Министерство обороны должно провести аудит всех договоренностей с партнерами: и по поставкам по программам помощи, и по инвестициям в украинское производство оружия, и по другим совместным проектам.

Опыт Шмыгаля на предыдущих должностях

Новый министр обороны Украины начал работать в органах государственной власти с 2009 года. Сначала он работал во Львовской облгосадминистрации, а с августа 2019 по февраль 2020 года был главой Ивано-Франковской областной государственной администрации.

В 2017-2019 годах Шмыгаль был заместителем генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго", директором ДТЭК Бурштынская ТЭС‚ и. о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго".

По мнению президента, Шмыгаль имеет колоссальный опыт. Зеленский похвалил нового министра обороны, что его правительствл выдержало сначала все вызовы ковидного кризиса, затем удар полномасштабной войны и, как результат, Кабмин Шмыгаля сохранил полную управляемость государственных институтов, обеспечивая фронт и социальные выплаты.

Зеленский также напомнил, что вместе с правительством Шмыгаля Украина прошла три очень сложных зимы за время полномасштабной войны. Кроме того, президент отметил, что Украина получила статус кандидата в Евросоюз, и были открыты переговоры о членстве.

Ранее были анонсированы изменения в украинском правительстве. А уже 14 июля президент Владимир Зеленский объявил о важных кадровых изменениях в Кабинете министров Украины. Он предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины. Таким образом, все правительство ушло в отставку.

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