"Надо активизировать переговорный трек": Зеленский провел совещание с Умеровым и назвал три ключевые задачи

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с уже бывшим главой Министерства обороны Рустемом Умеровым. Он дал ему персональные задачи в должности в Совете национальной безопасности и обороны, которые касаются защиты страны и сферы переговоров.

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Об этом 18 июля сообщается в официальных соцсетях главы государства. Напомним, что в этот день экс-министра обороны назначили секретарем координационного органа при президенте Украины.

Так, Зеленский и Умеров обсудили работу СНБО и Ставки верховного главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах.

Первой такой задачей президент определил – продолжить работать с партнерами по договоренностям по оружию.

"Должны полностью реализовать каждое соглашение с нашими партнерами о поставках оружия, а также новые специальные договоренности о создании совместных производств и строительство заводов на территории партнеров", – пояснил он.

Вторая задача для СНБО – проанализировать состояние выполнения принятых решений ведомства и Ставки, реализовать то, что задерживалось, а также значительно укрепить формат технологической Ставки. По словам президента, нужна четкая координация и полное выполнение решений в секторе обороны и безопасности Украины.

"Третье – активизировать переговорный трек. Сейчас идет выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе", – добавил Зеленский.

Отметим, что Рустем Умеров был назначен секретарем Совета безопасности и обороны Украины 18 июля. Соответствующий указ подписал президент.

Накануне Умеров отчитался за два года на посту министра обороны. Он отметил, что как глава Минобороны имел шесть ключевых направлений работы, благодаря которым пытался достичь трех стратегических целей.

Как сообщал OBOZ.UA, после последних кадровых изменений в украинском правительстве новым министром обороны стал Денис Шмыгаль – бывший премьер-министр. За его назначение 17 ноября проголосовали 267 депутатов Верховной Рады.

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