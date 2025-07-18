Умерова назначили секретарем СНБО: что известно о решении

Экс-министр обороны Украины Рустем Умеров назначен секретарем Совета безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Видео дня

Документ опубликован на сайте главы государства утром 18 июля. Другим указом президент уволил Александра Литвиненко, возглавлявшего СНБО с марта прошлого года.

Умерова на должность секретаря СНБО Зеленский назначил указом №496/2025.

"Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в тексте документа.

Указ Зеленский подписал в пятницу, 18 июля, с самого утра он был опубликован на сайте главы государства.

Перед этим указом №495/2025 президент уволил предшественника Умерова на посту Александра Литвиненко: он возглавлял СНБО с 26 марта 2024 года.

Напомним, 16 июля Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Шмыгаля и все правительство. Соответствующее решение поддержал 261 народный избранник.

А уже на следующий день преемница Дениса Шмыгаля на посту главы Кабмина Юлия Свириденко официально внесла перечень министров своего правительства на рассмотрение Рады, OBOZ.UA рассказывал, кто претендует на должности.

И в тот же день Рада перезагрузила Кабмин, утвердив состав нового правительства. Так, вместо Умерова в нем министерство обороны возглавил уже бывший премьер Денис Шмыгаль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!