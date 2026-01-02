Зеленский – о важных кадровых изменениях, военном образовании и встречах с союзниками. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о существенной перезагрузке – кадровые изменения, которые нужны для того, чтобы Украина была более устойчивой. В частности, он предложил Михаилу Федорову стать новым министром обороны.

В то же время Денис Шмыгаль получил предложение по другому направлению в государственной работе, не менее важному для устойчивости нашей страны. Об этом Зеленский сказал в пятницу, 2 января, в вечернем обращении к гражданам.

"В прошлом году были и хорошие результаты государственных институтов, которые надо сделать больше. Были и проблемы, которые не стоит оставлять в новом году. Поэтому – волна изменений кадровых, и будут еще решения – в институтах", – отметил он.

Из основных изменений: руководителем Офиса президента назначен Кирилл Буданов – он направит работу ОП на вопросы безопасности и переговорный процесс "именно так, как нужно". Главное управление разведки Минобороны вместо него возглавит Олег Иващенко – он ранее служил в ГУР и возглавлял Службу внешней разведки Украины.

Относительно того, кто теперь будет главой СВР, решение будет принято вскоре. Также ожидается назначение нового главы Государственной пограничной службы, Зеленский ждет кандидатуры от министра внутренних дел.

"Говорили об изменениях с Сергеем Дейнеко, и с Игорем Клименко. Будут новые подходы в управлении пограничной службой", – сказал президент.

Также он поручил готовить президентский законопроект для обновления Государственного бюро расследований. "Есть вещи, которые стоит изменить. Ожидаю законопроект в январе", – отметил гарант.

Дополняется...