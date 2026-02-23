Блог | Украина может сделать США предложение, от которого они не смогут отказаться
Украина должна предложить Трампу на правах воюющей страны оптимальный налоговый режим для американского инвестирования в нашу экономику, то есть с максимально льготным обложением последующих прибылей инвесторов, причем несопоставимо лучшим, чем принятое ВР за основу относительно вообще будущих капитальных инвестиций.
- Это станет лучшей гарантией безопасности нашей страны (СВОЕ американцы будут защищать!),
- заинтересует Соединенные Штаты в скорейшем прекращении войны,
- обеспечит образцовое – с точки зрения порядка – ведение бизнеса;
- обеспечит вынужденную некоррупционность власти – для сравнения с отношением к остальным предприятиям,
- обеспечит в Украине дополнительную занятость и условия для возвращения в Украину трудоспособных лиц,
- станет источником дополнительных доходов в бюджет, хотя и "условно меньших", чем если бы были те, которых нет.
Формулировка в соответствующем законе, на который одновременно будет ссылаться и Налоговый кодекс Украины, должна включать упоминание о соответствии предоставляемых льгот масштабу помощи каждой страны Украине во время войны.
В связи с этим – нижеприводимая справочная информация.
Согласно данным немецкого Института мировой экономики Киля (приводимым Минфином Украины) по состоянию на 31 октября 2025 года общая (то есть военная, финансовая и гуманитарная) помощь, предоставленная Украине с начала полномасштабной войны, в пересчёте на триллионы евро составляет:
- от США – ["байденовские"] 119,0;
- от Совета Европы и комиссий [то есть ЕС в целом, а не от отдельных государств] – 99,0;
- от Германии – 45,9;
- от Великобритании – 27,6;
- от Норвегии – 25,3 [СУПЕР!];
- от Японии – 18,9;
- от Канады – 13,7;
- от Нидерландов – 12,9;
- от Дании – 10,3;
- от Швеции – 10,2;
- от Франции – 9,9 [ПОЗОР!];
- от Польши – 6,0;
- от Швейцарии - 5,8;
- от Финляндии – 4,4;
- от Бельгии – 3,6;
- от Испании - 3,3;
- от Южной Кореи - 3,0;
- от Италии – 2,7 [ПОЗОР!];
- от Литвы – 1,3 [СПАСИБО!];
- от Эстонии – 1,2 [СПАСИБО!];
- от Австралии – 1,0.
От остальных – менее 1,0 от каждой [к примеру, от Турции – 0,07 (меньше, чем от Исландии), от "той самой" КНР и Мальты – по 0,02 и т.д.]