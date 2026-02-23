УкраїнськаУКР
Блог | Украина может сделать США предложение, от которого они не смогут отказаться

Украина должна предложить Трампу на правах воюющей страны оптимальный налоговый режим для американского инвестирования в нашу экономику, то есть с максимально льготным обложением последующих прибылей инвесторов, причем несопоставимо лучшим, чем принятое ВР за основу относительно вообще будущих капитальных инвестиций.

  • Это станет лучшей гарантией безопасности нашей страны (СВОЕ американцы будут защищать!),
  • заинтересует Соединенные Штаты в скорейшем прекращении войны, 
  • обеспечит образцовое – с точки зрения порядка – ведение бизнеса;
  • обеспечит вынужденную некоррупционность власти – для сравнения с отношением к остальным предприятиям,
  • обеспечит в Украине дополнительную занятость и условия для возвращения в Украину трудоспособных лиц,
  • станет источником дополнительных доходов в бюджет, хотя и "условно меньших", чем если бы были те, которых нет.
Формулировка в соответствующем законе, на который одновременно будет ссылаться и Налоговый кодекс Украины, должна включать упоминание о соответствии предоставляемых льгот масштабу помощи каждой страны Украине во время войны.

В связи с этим – нижеприводимая справочная информация.

Согласно данным немецкого Института мировой экономики Киля (приводимым Минфином Украины) по состоянию на 31 октября 2025 года общая (то есть военная, финансовая и гуманитарная) помощь, предоставленная Украине с начала полномасштабной войны, в пересчёте на триллионы евро составляет:

  • от США – ["байденовские"] 119,0;
  • от Совета Европы и комиссий [то есть ЕС в целом, а не от отдельных государств] – 99,0;
  • от Германии – 45,9;
  • от Великобритании – 27,6;
  • от Норвегии – 25,3 [СУПЕР!];
  • от Японии – 18,9;
  • от Канады – 13,7;
  • от Нидерландов – 12,9;
  • от Дании – 10,3;
  • от Швеции – 10,2;
  • от Франции – 9,9 [ПОЗОР!];
  • от Польши – 6,0;
  • от Швейцарии - 5,8;
  • от Финляндии – 4,4;
  • от Бельгии – 3,6;
  • от Испании - 3,3;
  • от Южной Кореи - 3,0;
  • от Италии – 2,7 [ПОЗОР!];
  • от Литвы – 1,3 [СПАСИБО!];
  • от Эстонии – 1,2 [СПАСИБО!];
  • от Австралии – 1,0.

От остальных – менее 1,0 от каждой [к примеру, от Турции – 0,07 (меньше, чем от Исландии), от "той самой" КНР и Мальты – по 0,02 и т.д.]

