Украина должна предложить Трампу на правах воюющей страны оптимальный налоговый режим для американского инвестирования в нашу экономику, то есть с максимально льготным обложением последующих прибылей инвесторов, причем несопоставимо лучшим, чем принятое ВР за основу относительно вообще будущих капитальных инвестиций.

Это станет лучшей гарантией безопасности нашей страны (СВОЕ американцы будут защищать!),

(СВОЕ американцы будут защищать!), заинтересует Соединенные Штаты в скорейшем прекращении войны,

обеспечит образцовое – с точки зрения порядка – ведение бизнеса;

обеспечит вынужденную некоррупционность власти – для сравнения с отношением к остальным предприятиям,

обеспечит в Украине дополнительную занятость и условия для возвращения в Украину трудоспособных лиц ,

, станет источником дополнительных доходов в бюджет, хотя и "условно меньших", чем если бы были те, которых нет.

Формулировка в соответствующем законе, на который одновременно будет ссылаться и Налоговый кодекс Украины, должна включать упоминание о соответствии предоставляемых льгот масштабу помощи каждой страны Украине во время войны.

В связи с этим – нижеприводимая справочная информация.

Согласно данным немецкого Института мировой экономики Киля (приводимым Минфином Украины) по состоянию на 31 октября 2025 года общая (то есть военная, финансовая и гуманитарная) помощь, предоставленная Украине с начала полномасштабной войны, в пересчёте на триллионы евро составляет:

от США – ["байденовские"] 119,0;

от Совета Европы и комиссий [то есть ЕС в целом, а не от отдельных государств] – 99,0;

от Германии – 45,9;

от Великобритании – 27,6;

от Норвегии – 25,3 [СУПЕР!];

от Японии – 18,9;

от Канады – 13,7;

от Нидерландов – 12,9;

от Дании – 10,3;

от Швеции – 10,2;

от Франции – 9,9 [ПОЗОР!];

от Польши – 6,0;

от Швейцарии - 5,8;

от Финляндии – 4,4;

от Бельгии – 3,6;

от Испании - 3,3;

от Южной Кореи - 3,0;

от Италии – 2,7 [ПОЗОР!];

от Литвы – 1,3 [СПАСИБО!];

от Эстонии – 1,2 [СПАСИБО!];

от Австралии – 1,0.

От остальных – менее 1,0 от каждой [к примеру, от Турции – 0,07 (меньше, чем от Исландии), от "той самой" КНР и Мальты – по 0,02 и т.д.]