Для окончания войны не только Украина должна идти на уступки в заключении мирного соглашения, их нужно требовать и от России. Среди предложений – уменьшение численности армии РФ и вывод войск агрессора с территории других стран.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает "Радио Свобода". Соответствующую тему обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза 23 февраля в Брюсселе.

"Будем говорить о том, о чем именно следует вести переговоры с Россией... Если мы хотим остановить войну и не допустить ее дальнейшей эскалации, мы должны увидеть уступки со стороны России", – считает Каллас.

Ключ к переговорам – действия Москвы, а не посредники

На вопрос, хочет ли она выступить в роли переговорщика с Россией, высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел подчеркнула, что ключевым в переговорах с Россией является не роль посредника, а ожидаемые от Москвы уступки.

Среди ее предложений – ограничение численности российской армии, хотя конкретные детали по сокращению двухмиллионного войска остаются предметом обсуждения.

Кроме того, она считает необходимым требовать от РФ вывода войск не только из Украины, но и из Беларуси, Молдовы и Грузии, чтобы "сбалансировать переговоры".

"Для долговременного мира было бы логично требовать вывода войск со всех оккупированных территорий. Некоторые говорят, что это нереалистично, но требования России также нереалистичны – она требует территории, которые даже не завоевала военным путем (в Украине. – Ред.)", – подчеркнула чиновница.

Каллас также отметила, что не разделяет оптимизма главного американского переговорщика Стива Уиткоффа относительно прорыва в переговорах, учитывая политическую неготовность России к компромиссу.

Напомним, ранее Каллас утверждала, что Россия должна продемонстрировать готовность к компромиссам на пути к мирному соглашению. Однако РФ затягивает переговоры, а кремлевский диктатор Путин не собирается завершать войну и не сделает этого до тех пор, пока будет иметь ресурс на боевые действия.

Как писал OBOZ.UA, несмотря на риски, связанные с этой непредсказуемостью, Каллас призвала Европу к единству. В таких условиях важно сконцентрироваться на решении насущных проблем, таких как полномасштабная война Российской Федерации против Украины, подчеркнула Каллас.

