'Готовимся к встречам с советниками по вопросам безопасности, которые прибудут в Украину': Зеленский заслушал доклад Палисы

Владимир Зеленский заслушал доклад заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы. Он отметил, что сейчас идет подготовка к визиту советников по вопросам безопасности в Украину.

Также готовятся мероприятия в рамках "коалиции желающих" на уровне лидеров. Подробнее об этом глава государства рассказал в Telegram 2 января.

"Доклад Павла Палисы. Готовимся к встречам с советниками по вопросам безопасности, которые прибудут в Украину, а также к работе в рамках Коалиции желающих на уровне лидеров. Военный компонент ключевой для реального обеспечения безопасности", – говорится в сообщении.

Модернизация обороны и военного образования

Зеленский отметил, что заместитель руководителя ОП прорабатывает необходимые изменения в Силах обороны Украины и в ближайшие недели будет осуществлять работу с бригадами и военным командованием над эффективными решениями. Параллельно, по его словам, готовится модернизация военного образования с учетом опыта обороны страны во время полномасштабной войны.

"Образовательный процесс и подготовка офицеров должны быть основаны на реальном опыте обороны Украины. Подписал и новые указы о награждении наших воинов государственными наградами. Слава Украине!" – написал президент.

