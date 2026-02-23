Пытаюсь понять мордорсккю логику этой бессмысленной войны.

Если речь шла о защите русского языка и российской церкви, это никак не корреспондируется с тем, что превращают в выжженную землю, бомбардируют и уничтожают, прежде всего, именно те города и регионы, где они были.

Весьма странный способ защиты и "освобождения". Или, как говорил генерал из старого фильма, "ВСЕ, ЧТО МОГУ"?

Кстати, Пушкина Путин убил не просто как Дантес, а уже "по-настоящему", да и разве только его?

(Впрочем, искать в России логику – никакого смысла нет. Вот, к примеру, Песков пугает Эстонию ядерным оружием в случае размещения соответствующего оружия НАТО. В мордоре даже не удивляются, как чудесно при этом подставляют Беларусь…)