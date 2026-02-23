Видео дня
Блог | Безжалостно уничтожающий все русское
Пытаюсь понять мордорсккю логику этой бессмысленной войны.
Если речь шла о защите русского языка и российской церкви, это никак не корреспондируется с тем, что превращают в выжженную землю, бомбардируют и уничтожают, прежде всего, именно те города и регионы, где они были.
Весьма странный способ защиты и "освобождения". Или, как говорил генерал из старого фильма, "ВСЕ, ЧТО МОГУ"?
Кстати, Пушкина Путин убил не просто как Дантес, а уже "по-настоящему", да и разве только его?
(Впрочем, искать в России логику – никакого смысла нет. Вот, к примеру, Песков пугает Эстонию ядерным оружием в случае размещения соответствующего оружия НАТО. В мордоре даже не удивляются, как чудесно при этом подставляют Беларусь…)
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...