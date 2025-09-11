Зеленский назвал 'лучший ответ' на вторжение российских дронов в Польшу: работа уже идет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сильный 19-й пакет санкций против России будет лучшим ответом на вторжение дронов страны-агрессора на территорию Польши. По его словам, сейчас идет наполнение этого пакета.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Telegram. "Приоритеты – это российский банковский сектор и банки в странах, которые продолжают торговать с Россией, и инфраструктура теневого флота, которая наполняет бюджет российской войны: капитаны судов, страховщики, терминалы, которые используются для отгрузки нефти, и операторы рынка, которые терпят российские схемы", – отметил президент.

Какие еще ограничения против РФ будут введены

Зеленский добавил, что идет работа и против различных схем обхода санкций – будет подготовлен специальный санкционный инструмент Европы, который ограничит доступ России к определенным критическим товарам. Также продолжаются консультации между Евросоюзом и Соединенными Штатами, чтобы объединить возможности санкционного давления, в частности против заработков от российских энергоресурсов.

"Продолжаем и синхронизацию санкций. Со вчерашнего дня в юрисдикции Украины заработали санкции Великобритании, которые были применены против России и связанных с ней субъектов. Также уже синхронизированы в Украине санкции Канады и 18 пакетов санкций Евросоюза. Следующий этап – санкции Японии, уже в этом месяце завершим синхронизацию", – отметил президент.

Одновременно идет синхронизация санкций с Канадой и Британией. С начала этого года введены уже 44 пакета санкций Украины против российских юридических и физических лиц, которые работают на войну, и против связанных с ними лиц из других стран. Среди этих мер – ограничения против российского ВПК, схем поставки критических компонентов в Россию, заработков российского бюджета, а также против лиц, которые пропагандируют войну или распространяют российское влияние.

Что предшествовало

Во время массированной атаки РФ на Украину в ночь с 9 на 10 сентября часть российских дронов залетела на территорию Польши. В стране закрывали аэропорты, по целям работала авиация Польши и партнеров.

На территории Польши военные сбили 4 беспилотника. Всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть беспилотников зашла со стороны Беларуси.

Вторжение российских дронов в Польше признали актом агрессии, представляющим реальную угрозу безопасности.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства на фоне многочисленных нарушений воздушного пространства страны российскими беспилотниками в ночь на 10 сентября. Также в стране был объявлен ускоренный вызов резервистов.

Известно, что обломки ударного беспилотника упали на жилой дом в Польше. Инцидент произошел в городе Вырыки-Воля Влодавского уезда Люблинского воеводства.

Союзники по НАТО выразили солидарность с Польшей и осудили поведение России, которая совершила уже массированную дроновую атаку на территорию страны – члена Альянса. Это и стало реакцией НАТО на очередную провокацию российского диктатора Владимира Путина.

В Альянсе вновь заявили, что"настроены защищать каждый сантиметр своей территории", при этом сейчас будут "внимательно следить" за развитием событий. Об этом заявил генеральный секретарь Марк Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, Варшава обратилась с просьбой применить статью 4 НАТО, подчеркнув, что стране нужны не только слова поддержки, но и действия. Однако в НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом оперативное командование вооруженных сил Польши ранее заявляло, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

