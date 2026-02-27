Можно ли получить отсрочку от мобилизации на основании ухода за отчимом: объяснение

В Украине военнообязанные могут получить отсрочку от мобилизации при наличии определенных законом оснований. Одним из них является уход за близким родственником, который нуждается в постоянной помощи.

Однако в случае с отчимом такое основание обычно не работает. Об этом сообщает портал "Юристы.UA".

После начала полномасштабной войны в Украине действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. В то же время закон предусматривает ряд оснований, по которым граждане могут получить отсрочку от призыва на военную службу. Среди них – необходимость постоянного ухода за близкими родственниками.

К юристам обратился мужчина, который ухаживает за отчимом и хотел выяснить, может ли это стать основанием для отсрочки от мобилизации.

Адвокат Евгений Александрович объяснил, что при таких обстоятельствах оформить отсрочку невозможно. По его словам, в приведенной ситуации отсутствуют законные основания для получения отсрочки от призыва по мобилизации, поэтому стоит обратить внимание на другие возможные варианты.

Другой адвокат, Юрий Айвазян, уточнил, что проблема заключается в степени родства. Отчим или мачеха не относятся к родственникам первой степени, поэтому уход за ними не дает права на отсрочку от мобилизации.

В то же время юрист назвал единственный вариант, при котором это может измениться. По его словам, получить основание для отсрочки возможно только в случае, если отчима признают недееспособным в судебном порядке и назначат человека, осуществляющего уход, его официальным опекуном.

Однако такой вариант возможен только тогда, когда у отчима есть стойкие психические заболевания, подтверждаемые медицинскими документами и соответствующим решением суда. Только после оформления опеки это может стать законным основанием для получения отсрочки от мобилизации.

