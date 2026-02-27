'Значительный результат': Зеленский о защите энергетики, индексации пенсий и усилении дипломатии. Видео

В Украине уже вскоре состоится очередная ежегодная индексация пенсий. Повышение пенсий более чем на двенадцать процентов коснется как минимум десяти миллионов украинцев.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в очередном обращении к стране по итогам пятницы, 27 февраля. Украинский лидер сослался на информацию от премьера страны Юлии Свириденко.

Социальные шаги

"Сегодня с Юлией Свириденко обсудили весомые социальные шаги, которые правительство подготовило. Состоится в Украине очередная ежегодная индексация пенсий – более чем для десяти миллионов наших людей. Пенсионеры получат повышение более чем на двенадцать процентов", – рассказал президент страны.

По его определению, "это очень значительный результат" для страны, которая находится в состоянии войны.

Владимир Зеленский добавил, что средства на повышение пенсий предусмотрены, и "индексация должна быть уже сейчас, в марте".

"По меньшей мере половину расходов государства и общин украинцы обеспечивают несмотря на все – несмотря на войну, российские удары, все отключения. И это очень важно, что у нас есть и внутренние основы устойчивости", – подчеркнул президент.

