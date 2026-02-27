'Не существует': в сети вспомнили, что Магучих говорила о Бубке

Рекордсменка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих критиковала легендарного легкоатлета Сергея Бубку, отметив, что для украинских спортсменов его не существует. 24-летняя уроженка Днепра отмечала, что бывший глава Национального олимпийского комитета Украины (НОК), в отношении которого сейчас предлагают ввести санкции, не осудил вторжение России в страну.

Видео дня

Об этом Магучих заявляла в интервью норвежской телерадиокомпании NRK в сентябре 2023 года, вспомнили в социальной сети Threads. Чемпионка Игр в Париже-2024 отмечала, что Бубка не занял твердую проукраинскую позицию, а, наоборот, дистанцировался от родной страны.

"Это весьма странно, потому что я очень горжусь Бубкой как спортсменом, ведь он установил множество мировых рекордов. Но как человек он мне не нравится, потому что в начале войны он не занял принципиальную позицию. Для всех нас, спортсменов, Бубки сейчас не существует. Это выглядит ужасно, ведь он долгое время был президентом НОК. Но он сделал свой выбор", – подчеркивала Магучих.

Накануне скелетонист Владислав Гераскевич, выступая в Верховной Раде, призвал отобрать у Бубки звание Героя Украины. После этого за легендарного прыгуна с шестом, которого президент Владимир Зеленский лишил государственной стипендии, вступились некоторые спортсмены.

Так, бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко восхитился Бубкой. К нему присоединился Александр Усик, опубликовавший совместное фото с многократным рекордсменом.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о том, как Бубка ведет бизнес с российскими захватчиками во временно оккупированном Донецке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!