В какие часы будут выключать свет в последний день февраля: "Укрэнерго" обнародовало графики
В субботу, 28 февраля, в большинстве регионов Украины для населения введут графики почасовых отключений электроэнергии, причина – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Время и продолжительность ограничений будут зависеть от конкретной области.
Об этом вечером 27 февраля сообщили в компании "Укрэнерго". Также ограничения мощности будут применяться к бизнесу и промышленным потребителям.
В "Укрэнерго" отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться. Украинцам советуют следить за актуальной информацией на официальных ресурсах своих областных энергоснабжающих компаний.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – призвали граждан.
Графики отключений для Полтавщины
Графики отключений для Киевщины
Графики отключений для Одесщины
В Одесской области графики действуют только там, где позволяет состояние сети. В городе Одесса – продолжаются экстренные отключения, напомнили в ДТЭК.
Графики отключений для Днепропетровщины
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Как сообщал OBOZ.UA, украинцы начали получать на электронную почту письма с темами вроде "График отключения электроэнергии с 24 по 28 февраля" или "Обновленный график ограничений". В сообщениях говорится якобы о плановых обесточиваниях. На самом деле это мошенническая рассылка, предупредили в "Укрэнерго".
