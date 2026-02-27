УкраїнськаУКР
В какие часы будут выключать свет в последний день февраля: "Укрэнерго" обнародовало графики

Отключение электроэнергии в Украине

В субботу, 28 февраля, в большинстве регионов Украины для населения введут графики почасовых отключений электроэнергии, причина – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Время и продолжительность ограничений будут зависеть от конкретной области.

Об этом вечером 27 февраля сообщили в компании "Укрэнерго". Также ограничения мощности будут применяться к бизнесу и промышленным потребителям.

В "Укрэнерго" отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться. Украинцам советуют следить за актуальной информацией на официальных ресурсах своих областных энергоснабжающих компаний.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – призвали граждан.

Графики отключений для Полтавщины

Графики отключений для Киевщины

Графики отключений для Одесщины

В Одесской области графики действуют только там, где позволяет состояние сети. В городе Одесса – продолжаются экстренные отключения, напомнили в ДТЭК.

Графики отключений для Днепропетровщины

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://off.energy.mk.ua/
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы начали получать на электронную почту письма с темами вроде "График отключения электроэнергии с 24 по 28 февраля" или "Обновленный график ограничений". В сообщениях говорится якобы о плановых обесточиваниях. На самом деле это мошенническая рассылка, предупредили в "Укрэнерго".

