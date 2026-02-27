Сеть "Ябко" угодила в контрабандный скандал: изъяли "серую" технику на миллиарды гривен

Украинские правоохранители провели обыски на складах и в офисах ритейлера электроники "Ябко" из-за подозрений в контрабанде и уклонении от уплаты налогов. В самой компании это отвергают и уверяют, что работают прозрачно и соблюдают требования регуляторного поля.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ), не раскрывая название сети – это сделал журналист Евгений Плинский. По его оценке, у компании изъяли имущество на миллиарды гривен.

"В течение последнего месяца детективы БЭБ провели масштабную операцию по детенизации рынка электроники и техники. В нескольких населенных пунктах Украины проведены обыски складских и офисных помещений сети магазинов электроники", – говорится в сообщении бюро.

В результате обысков было изъято значительное количество техники и электроники, которую могли завезти контрабандой – это ноутбуки, планшеты, наушники, смарт-часы и прочее. Сейчас идет оценка имущества, и окончательная сумма еще не установлена, но по информации Плинского она превышает $100 млн.

Сейчас устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности. Уже начато производство по признакам правонарушений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса:

ст. 201-3 – контрабанда товаров.

ст. 212 – уклонение от уплаты налогов и сборов.

Кроме того, в БЭБ изучают вопрос минимизации налоговых обязательств магазинами электроники через механизм искусственного дробления бизнеса. Евгений Плинский пояснил, что для сбыта нелегального товара мимо уплаты налогов в "Ябко" задействовали более 100 физлиц-предпринимателей (ФЛП). Это позволило компании за короткий период отмыть более 40 млн грн неуплаченных налогов.

Реакция "Ябко"

В компании подтвердили, что в ее помещениях прошли обыски, но заверили, что это не повлияло на операционные процессы, которые продолжают происходить в штатном режиме, сообщает "Минфин". В "Ябко" уверяют, что работают прозрачно и соблюдают требования регуляторного поля.

"Сеть "Ябко" успешно реализует стратегические планы развития: инвестирует в расширение сети, поддержку ВСУ и социальных проектов, обновляет форматы магазинов и повышает качество сервиса и опыт для клиентов. Компания беспрепятственно предоставляет все необходимые документы и объяснения в рамках действующего законодательства", – добавили в "Ябко".

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее Государственная пограничная служба разоблачила схему нелегального ввоза техники Apple в Украину. Контрабанду ввозили микроавтобусами в тайных тайниках внутри машины. В одной из машин нашли технику на 35 млн грн.

