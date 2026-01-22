"Давайте остановим этот "день сурка": Зеленский выступил на форуме в Давосе. Видео

В четверг, 22 января, президент Владимир Зеленский начал свое выступление на экономическом форуме в швейцарском городе Давос. Перед этим глава государства встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Трансляция выступления главы государства продолжается на официальном канале Офиса президента Украины в You-Tube.

Напомним, утром этого же дня президент прибыл в Швейцарию и встретился с американским коллегой Дональдом Трампом. Глава Белого дома впоследствии заявил, что встреча "прошла очень хорошо", и обратился к российскому диктатору Владимиру Путину.

"Сообщение Путину: война должна закончиться", – заявил республиканец.

Ранее OBOZ.UA сообщал, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения зоны свободной торговли в Украине. Это должно способствовать восстановлению и дальнейшему развитию промышленности после прекращения войны.

Также напомним, спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что война страны-агрессора России против Украины может закончиться уже летом 2026 года, а именно до 24 августа. Сейчас наше государство переживает критический период.

