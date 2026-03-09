97-летнего патриарха Филарета госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья: что известно

97-летнего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета госпитализировали в медицинское учреждение из-за ухудшения состояния здоровья. Сейчас он находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь.

В церкви призывают верующих молиться за его здоровье и скорейшее выздоровление. Об этом сообщила пресс-служба УПЦ Киевского Патриархата.

Как сообщили в церкви, в связи с ухудшением состояния здоровья Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета госпитализировали в одно из медицинских учреждений столицы.

Отмечается, что 97-летний иерарх сейчас находится под постоянным наблюдением врачей. Медики оказывают ему всю необходимую помощь и проводят соответствующие медицинские процедуры.

Дополнительных деталей относительно состояния здоровья патриарха или причин госпитализации пока не сообщается.

В церковном обращении также призвали духовенство и верующих поддержать предстоятеля в молитве.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2019 года ПЦУ получила Томос об автокефалии. Этому событию предшествовал Объединительный собор, на котором предстоятелем ПЦУ был избран Епифаний. Впоследствии между ним и Филаретом возник конфликт и последний заявил, что отзывает свою подпись под документом об Объединительном соборе и что УПЦ КП не прекратила своего существования.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний рассказал, что конфликт между ПЦУ и Филаретом возник из-за неправильного представления о процессе объединения церквей.

В июне 2021 года Верховный суд Украины отказался рассматривать иск Филарета о признании недействительными результатов поместного собора ПЦУ.

