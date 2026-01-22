"Это изменит правила игры": Трамп предлагает создать в Украине беспошлинную зону

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения зоны свободной торговли в Украине. Это должно способствовать восстановлению и дальнейшему развитию промышленности после прекращения войны.

Об этом, как сообщает Associated Press, на мероприятии на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он отметил, что позже в этот же день отправится в Москву, где у него запланирована встреча с российским руководством.

"Президент говорил о беспошлинной зоне в Украине, что, по моему мнению, изменит правила игры. Вы увидите, как промышленность массово входит в этот регион. Только представьте: вы получаете возможность опередить конкурентов, поскольку не платите таможенные сборы при отправке товаров в Соединенные Штаты", – сказал Уиткофф на Украинском завтраке в кулуарах Давоса.

Секретарь НАТО Марк Рютте, который также присутствовал на мероприятии, выразил уверенность в том, что Трамп предан независимости и суверенитету Украины. "Я никогда в этом не сомневался. Наша задача – не терять фокус в отношении Украины. Нельзя выпускать этот мяч из поля зрения", – сказал он.

Что предшествовало

Ранее СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждает потенциальное соглашение о свободной торговле с США. Такой вариант предусматривает создание свободной экономической зоны на Донбассе, разделяющей украинские и российские войска после возможного перемирия.

Украина рассматривает предложенный США план создания свободной экономической зоны после возможного перемирия. В результате любая буферная территория превратится в зону, где предприятия смогут осуществлять деятельность в рамках особого правового и налогового режима.

Соглашение предусматривает нулевые пошлины на торговлю с США и распространяется на некоторые промышленно развитые регионы Украины, предоставляя стране "очень серьезные преимущества" по сравнению с соседними государствами и потенциально привлекая инвестиции и бизнес.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в случае подписания мирного соглашения Украина может согласиться на создание на Донбассе свободной экономической зоны, на которую будут распространяться бизнес-интересы США. Но разделение должно произойти по контактной линии.

