Кэллог назвал дату, до которой может завершиться война в Украине
Война страны-агрессора России против Украины может закончиться уже летом 2026 года, а именно до 24 августа. Сейчас же наше государство переживает критический период.
Такое мнение высказал спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог во время дискуссии "Украина: будущее на передовой" на полях Всемирного экономического форума.
"Я надеюсь, что ко Дню Независимости этим летом на этой земле будет мир", – сказал Келлог.
Он считает, что если Украина выдержит эту зиму, в частности, январь и февраль и выйдет на март–апрель, то стратегическое преимущество будет на ее стороне.
Келлог высказался о мирных переговорах и гарантиях безопасности
Спецпосланник заявил о сдержанном оптимизме относительно хода дипломатических усилий и не исключил, что переговорный процесс может приближаться к финальной фазе.
"Я надеюсь на хороший результат. Мы, вероятно, движемся к финальным этапам мирных переговоров", – подчеркнул он.
Также Келлог затронул тему гарантий безопасности для Украины после завершения войны. По его словам, соответствующие предложения были наработаны его командой совместно с зятем Трампа Джаредом Кушнером и имеют достаточно мощный характер.
В частности, речь идет о сохранении ВСУ численностью около 800 тысяч военнослужащих. Такое количество сможет сделать украинскую армию крупнейшей в Европе.
Кроме того, добавил спецпосланник, "коалиция желающих" готова разместить своих военных на территории Украины и предоставить дополнительную оборонную поддержку.
Дополняется...