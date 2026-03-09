'Не делайте этого. Их убьют': Трамп наехал на Австралию из-за ситуации на крупном футбольном турнире

Президент США Дональд Трамп призвал власти Австралии оказать помощь футболисткам сборной Ирана, которые отказались петь гимн страны перед матчем Кубка Азии. Глава Белого дома, комментируя бунт спортсменок, высказался против того, чтобы девушки возвращались на родину.

Об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social. Американский лидер также сообщил, что поговорил с премьер-министром Австралии о ситуации вокруг футболисток, которых иранский режим уже объявил предательницами, из-за чего им грозит заключение.

"Австралия совершает ужасную гуманитарную ошибку, позволяя насильно вернуть женскую сборную Ирана по футболу в Иран, где их, скорее всего, убьют. Не делайте этого. Предоставьте им убежище. Я разговаривал с премьер-министром Австралии Энтони Альбаниз. Он этим занимается! Пятерым уже оказана помощь, остальные в пути. Однако некоторые считают, что они должны вернуться, потому что опасаются за безопасность своих семей, включая угрозы в адрес членов их семей, если они не вернутся", – высказался Трамп.

Напомним, перед первым матчем иранской команды на Кубке Азии среди женщин в Австралии против сборной Южной Кореи во время исполнения гимна футболистки оставались молча. Позднее, перед поединком против Австралии через три дня, игроки уже исполнили гимн и отдали салют.

