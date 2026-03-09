'Украинский футбол умрет': Усик отреагировал на скандал в матче 'Динамо' и 'Полесья'

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Александр Усик присоединился к критике судейства матча Премьер-лиги между "Полесьем" и "Динамо". Спортсмен, который числится игроком житомирской команды, отметил, что судейская бригада Николая Балакина в буквальном смысле убила его партнеров.

Соответствующее заявление Усик опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram. Боксер подчеркнул, что у украинского футбола нет будущего, если на результаты матчей будут влиять ошибки арбитров. При этом Александр выразил поддержку "Динамо".

"Хочу сказать, что украинский футбол с таким судейством умрет, и он уже умирает. Убивают команды, которые растут, которые вкладывают огромные средства в украинский футбол. Судьи, вы очень плохо судите. И таким образом вы убиваете футбол. К "Динамо" у меня никаких вопросов нет. Я этот клуб поддерживаю и буду поддерживать. Что-то сделайте с тем, чтобы украинский футбол в дальнейшем рос, а не умирал", – сказал Усик.

Напомним, "Динамо" обыграло "Полесье" 2:1. При этом Балакин и его бригада отменила один гол житомирской команды, назначила пенальти в ворота киевлян, а также не удалила защитника "бело-синих" Кристина Биловара. Президент "Полесья" Геннадий Буткевич потребовал расследовать решения арбитров. На скандал отреагировал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андре Шевченко.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер "Динамо" Игорь Костюк назвал логичной и справедливой победу команды над "Полесьем" в 19-м туре Премьер-лиги.

