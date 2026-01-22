"Российскую нефть надо конфисковать и продавать": Зеленский призвал ЕС останавливать танкеры теневого флота

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз (ЕС) останавливать танкеры теневого флота, конфисковывать российскую нефть и продавать ее, лишая Кремль денег на войну. Без более жестких и эффективных санкций поток российских нефтедолларов не остановится, а значит Европа должна действовать так же решительно, как США.

Об этом президент он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января. Речь идет прежде всего о танкерах так называемого "теневого флота", которые ежедневно перевозят российскую нефть вдоль европейского побережья, обеспечивая Кремлю миллиардные доходы для продолжения войны против Украины.

По словам Зеленского, ситуация выглядит парадоксальной, ведь Соединенные Штаты способны останавливать такие суда, конфисковывать нефть и фактически блокировать финансовые потоки России, тогда как Европа несмотря на прямые угрозы собственной безопасности до сих пор не использует весь арсенал возможностей. Президент подчеркнул, что российская нефть не просто транспортируется по морю, она проходит буквально вдоль берегов Европы, и каждый такой рейс означает новые ракеты, дроны и артиллерийские обстрелы украинских городов.

"Эта нефть финансирует войну против Украины. Эта нефть помогает дестабилизировать Европу. Поэтому российскую нефть надо остановить, конфисковать и продавать в пользу Европы. Почему нет?" – заявил Зеленский. По его мнению, конфискация российской нефти – это не только вопрос справедливости, но и вопрос самозащиты Европы.

Если Кремль теряет ключевой источник доходов, он теряет и возможность вести агрессивную политику. Президент признал, что санкционное давление на Россию уже дало определенный результат. Российская нефть дешевеет, прибыли уменьшаются, а логистика становится все сложнее. Однако ключевая проблема – поток нефти не остановился.

Российские компании, которые непосредственно финансируют войну, продолжают работать, используя схемы обхода ограничений, фиктивные страховки и старые танкеры без четкой юрисдикции. "Хорошо, что существует много санкций. Но будем честными, что этого недостаточно. Без большего количества санкций это не изменится", – отметил Зеленский.

Отдельно президент обратил внимание на разницу между подходами США и ЕС. Американские санкции имеют экстерриториальный характер, что позволяет блокировать суда, активы и финансовые операции по всему миру. Европейские же ограничения часто оставляют пространство для маневра.

Зеленский прямо призвал ЕС действовать так же решительно, как это делает Вашингтон. "Европа должна делать больше, чтобы ее санкции блокировали врагов так же эффективно, как блокируют американские санкции", – отметил он.

Фактически Украина предлагает перейти к новому уровню – не просто ограничивать, а изымать и монетизировать российские ресурсы. Конфискованная нефть может быть продана, а средства направлены на оборонные нужды, восстановление Украины или усиление энергетической безопасности ЕС.

Зеленский прямо связывает финансовую состоятельность России с продолжительностью и интенсивностью войны. Чем больше денег поступает в бюджет РФ от экспорта энергоносителей, тем дольше Кремль может удерживать военную машину.

"Прямо сейчас эти танкеры зарабатывают деньги для Путина. И это означает, что Россия продолжает продвигать свою больную повестку дня", – подчеркнул президент. В то же время он подчеркнул, что если эти средства направить не в российский бюджет, а, например, на оборону, энергетическую безопасность и защиту граждан ЕС, Европа только выиграет.

