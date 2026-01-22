'Сообщение Путину – война должна закончиться': Трамп выступил с заявлением после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого американский лидер обратился к российскому диктатору Владимиру Путину.

Поговорив с украинским президентом, американский лидер заявил журналистам, что встреча "прошла очень хорошо". Также он добавил, что российско-украинская война должна закончиться, ведь "гибнет много людей".

Комментируя результаты встречи, президент США оставил "месседж" российскому диктатору Владимиру Путину и напомнил, что вскоре ожидается встреча американских представителей и кремлевского главаря.

"Сообщение Путину: война должна закончиться", – заявил Трамп.

Напомним, 22 января в швейцарском городе Давос президент Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. Разговор лидеров длился около часа. В этот же день ожидается выступление главы государства на Всемирном экономическом форуме.

Ранее OBOZ.UA сообщал, спецпосланник администрации президента России Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит швейцарский город Давос. Дипломат проведет встречи с членами американской делегации в рамках Всемирного экономического форума.

Также спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что война страны-агрессора России против Украины может закончиться уже летом 2026 года, а именно до 24 августа. Сейчас наше государство переживает критический период.

