"Сообщение Путину – война должна закончиться": Трамп выступил с заявлением после встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого американский лидер обратился к российскому диктатору Владимиру Путину.
Поговорив с украинским президентом, американский лидер заявил журналистам, что встреча "прошла очень хорошо". Также он добавил, что российско-украинская война должна закончиться, ведь "гибнет много людей".
Комментируя результаты встречи, президент США оставил "месседж" российскому диктатору Владимиру Путину и напомнил, что вскоре ожидается встреча американских представителей и кремлевского главаря.
"Сообщение Путину: война должна закончиться", – заявил Трамп.
Напомним, 22 января в швейцарском городе Давос президент Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. Разговор лидеров длился около часа. В этот же день ожидается выступление главы государства на Всемирном экономическом форуме.
Ранее OBOZ.UA сообщал, спецпосланник администрации президента России Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит швейцарский город Давос. Дипломат проведет встречи с членами американской делегации в рамках Всемирного экономического форума.
Также спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что война страны-агрессора России против Украины может закончиться уже летом 2026 года, а именно до 24 августа. Сейчас наше государство переживает критический период.
