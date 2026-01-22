'Путин смог остановить Европу': Зеленский в Давосе призвал ЕС использовать замороженные активы РФ

Несмотря на то, что именно кремлевский диктатор Владимир Путин был инициатором самого длительного в Европе военного конфликта после Второй мировой войны, он пытается решать судьбу российских активов, замороженных странами Евросоюза в ответ на агрессию. Об этом свидетельствует нерешительность Европы в вопросе использовании этих активов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января

"Тот кто ее (эту войну. – Ред.) начал, не только на свободе, но и до сих пор борется за свои замороженные средства в Европе. И знаете что? У него есть определенные успехи. Это правда. Именно Путин пытается решить, как должны быть использованы российские замороженные активы, а не те, кто имеет силы наказать его за эту войну. К счастью ЕС решил заморозить российские активы бессрочно, я благодарен за это... Но когда пришло время использовать эти активы, чтобы защититься от российской агрессии, решение было заблокировано. Путин смог остановить Европу, к сожалению", – сказал Зеленский.

