'Нам есть чем гордиться': Зеленский отметил лауреатов Шевченковской премии-2026. Фото

9 марта в Киеве объявили лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. В целом премия охватывает 13 номинаций. Среди отмеченных художников, в частности режиссер киноленты "Ты – Космос" и автор документального романа "Радио "Афродита"".

На мероприятии присутствовал президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что нынешняя премия является особенной, ведь отмечает 65 лет со дня ее основания. Во время речи Зеленский поблагодарил художников и творцов, которые находят силы для создания новых произведений.

"Нам есть чем гордиться. Нам есть кем гордиться. И Шевченковская премия доказывает это. Ежегодно она происходит несмотря на войну, несмотря на все. И несмотря на все ежегодно – новые достойные победители. И эта награда не стала формальностью, и она во всех смыслах этого слова растет – становится больше номинаций, становится больше знаковых работ, больше поводов гордиться своим искусством, гордиться нашими творцами", – сказал во время выступления глава государства.

По данным медиа, в нынешнем конкурсе впервые появилась номинация "Фотоискусство".

Нынешние лауреаты премии в этом году

В категории "Проза" отмечены Павел Белянский за роман "Биться нельзя отступить" и Юрий Щербак за книгу "Мертвая память. Голоса и крики".

В направлении творческого кураторства культурных проектов премию получили Татьяна Гаук, Елена Грозовская, Михаил Куливник, Екатерина Лисова и Дарья Подольцева за выставочный проект "Алла Горская. Боривитер", а также Валерий Сахарук за проект "30х30. Современное украинское искусство".

В области концертно-исполнительского искусства отмечена дирижер Юлия Ткач за медиапроект "За шаг до Победы", художественные циклы и концертные программы 2020-2025 годов. В номинации "Фотоискусство", которую в этом году ввели впервые, лауреатом стала Елена Гром с фотопроектом "Украденная весна".

В категории публицистики и журналистики награду присудили Олегу Криштопе за документальный роман "Радио "Афродита". В литературоведении и искусствоведении премию получили Олеся Авраменко за серию книг "Accent" и Сергей Трымбач за книгу "Иван Миколайчук. Мистерии судьбы".

В театральном искусстве отмечено режиссера Оксану Дмитриеву за ряд спектаклей в театрах Харькова, Львова и Ивано-Франковска. В киноискусстве премию получил режиссер Павел Остриков за фильм "Ты – Космос".

В сфере декоративно-прикладного искусства награду получил Игорь Мациевский за проект художественного стекла "Рожденные в огне", а в визуальных искусствах – Назар Билык за скульптурные серии и "Мемориал украинским разведчикам".

