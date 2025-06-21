'Я всегда миротворец, но...' Трамп прокомментировал возможность использования Сухопутных войск США в Иране

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о возможности направить Сухопутные войска США в Иран на фоне его конфликта с Израилем и отказа страны остановить развитие своей ядерной программы. Он сказал, что не хотел бы даже рассуждать об этом.

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Такой вариант развития событий стал был "самым крайним" из всех возможных. Об этом Трамп сказал, отвечая на вопросы журналистов в пятницу, 20 июня.

В то же время американский президент отметил, что считает себя миротворцем, но "иногда нужна жестокость".

"Я всегда миротворец. Иногда нужна жестокость, но всегда миротворец", – заявил Трамп, добавив, что "последнее, что нужно в контексте ситуации с Ираном – это американские наземные войска.

Также журналисты спросили президента США о том, на какое время он отложил свое решение о том, вступать ли в войну с Ираном на стороне Израиля. Накануне Трамп объявил, что примет решение в течение двух недель.

"Я даю им (Ирану. – Ред.) период времени, и я бы сказал, что две недели – это максимум", – ответил Трамп.

Кроме того, американский президент прокомментировал переговоры Тегерана с европейскими министрами в Женеве. По его словам, Иран не хочет разговаривать с европейцами, он хочет говорить с США.

Отметим, что издание Reuters с ссылкой на источники пишет, что утром 20 июня Трамп провел совещание с высокопоставленными чиновниками по национальной безопасности относительно Ирана.

Официально президент США утверждает, что только в течение двух недель примет решение о том, будет ли Вашингтон вмешиваться в конфликт Ирана и Израиля и наносить удары по Ирану.

Постпред Америки при НАТО Мэттью Уитакер ранее сказал, что Трамп располагает "всеми вариантами" действий в ситуации относительно Ирана и отказа страны останавливать развитие своей ядерной программы.

Есть предположение, что Трамп все больше склоняется к присоединению к войне Израиля с Ираном с возможным ударом по ключевым ядерным объектам страны и разочаровывается в идее дипломатического решения. Однако эксперты говорят, что нападение США на Иран может затянуть страну в трясину, еще более сложную, чем войны в Ираке и Афганистане.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и военное руководство страны провели встречу с чиновниками Белого дома в то время, когда в США обсуждают, присоединяться ли к ударам по Ирану. При этом самого главы Штатов на этих переговорах не было.

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