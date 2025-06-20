Трамп провел совещание по нацбезопасности и может нанести удар по Ирану уже сегодня – СМИ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 20 июня, начал с совещания в Белом доме. В частности, американский лидер проводил совещание с высокопоставленными чиновниками по национальной безопасности относительно Ирана.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на сообщение собственного источника. Отдельно источник отметил, что спецпосланник США Стив Уиткофф "регулярно контактирует с иранцами, как непосредственно, так и опосредованно".

Издание не располагает информацией о принятом на заседании решении. Но в американских соцсетях факт проведения совещания соединили с роликами, где военные армии США хвастаются, как их неожиданно накормили лобстерами и стейками. Эти блюда не входят в стандартный рацион солдат США.

Американские ветераны и военные эксперты утверждают, что такая еда – плохой знак, который свидетельствует, что солдат вскоре отправят в "горячие" точки для боевых действий.

Военные называют поданные блюда "последним ужином" перед передислокацией. Его американцам предоставляли 18 и 19 июня. Таким образом, предполагают в сети, уже сегодня военных США могут отправить в Иран.

Как сообщал OBOZ.UA, официально Дональд Трамп утверждает, что только в течение двух недель примет решение о том, будет ли Вашингтон вмешиваться в конфликт Ирана и Израиля и наносить удары по Ирану.

"Исходя из того факта, что существует значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться в ближайшем будущем, я приму решение о том, действовать или нет, в течение следующих двух недель", – цитировала пресс-секретарь Белого дома специальное сообщение Трампа журналистам.

Трамп надеется, что за указанное время Тегеран согласится на требование отказаться от своей ядерной программы. Белый дом официально подтвердил, что контакты с Ираном продолжаются, однако не было приведено никаких деталей таких контактов.

Трамп располагает "всеми вариантами" действий в ситуации относительно Ирана и отказа страны останавливать развитие своей ядерной программы. Американский лидер "сохраняет за собой" все варианты, ранее заявлял постпред Америки при НАТО Мэттью Уитакер.

Есть предположение, что Трамп все больше склоняется к присоединению к войне Израиля с Ираном с возможным ударом по ключевым ядерным объектам страны и разочаровывается в идее дипломатического решения. Однако эксперты говорят, что нападение США на Иран может затянуть страну в трясину, еще более сложную, чем войны в Ираке и Афганистане.

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