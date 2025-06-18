Трамп оставляет за собой "все варианты действий" по Ирану, – постпред США при НАТО

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп имеет в своем распоряжении "все варианты" действий в ситуации относительно Ирана и отказа страны останавливать развитие своей ядерной программы. Американский лидер "сохраняет за собой" все варианты.

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Об этом заявил постпред Америки при НАТО Мэттью Уитакер. Об этом он высказался в интервью телеканалу Fox Business в среду, 18 июня.

"Все варианты у него в распоряжении", — сказал он.

Постпред отметил, что для Трампа "Америка стоит на первом месте". Принимая решение по Ирану, президент будет руководствоваться соображениями безопасности американцев, добавил Уитакер.

По данным американских СМИ, в команде Трампа нет полного согласия по идее удара США по Ирану. Телеканал CBS со ссылкой на пять источников накануне заявил, что Трамп рассматривает вариант прямого участия американских военных в операции Израиля против Ирана. Предварительно, они могут присоединиться к ударам по иранским ядерным объектам.

Сам президент заявил, что терпение США на исходе. Он потребовал от Ирана "безоговорочной капитуляции". Президент заявив о полном контроле в воздушном пространстве страны. Он добавил, что аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Исламской Республики, является "легкой целью", но пока что никто не будет его убивать.

Также Трамп предупредил, что Вашингтон жестко ответит Ирану, если Тегеран решит атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Сам Хаменеи в своем обращении заявил, что страна будет "крепко стоять" и не намерена сдаваться. Он также подчеркнул, что Тегеран ответит на любое военное вмешательство США, нанесет невосполнимый урон.

"Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном", — приводит слова Хаменеи его пресс-служба.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июня Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность военного удара по ядерным объектам Ирана. Он подчеркнул, что пока не принял окончательного решения, и никто не знает, какой именно шаг он сделает.

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