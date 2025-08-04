В Кремле заявили, что Путин готов к встрече с Зеленским

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава РФ Владимир Путин якобы готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, по словам Пескова, пока не проведена "вся подготовительная работа".

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Соответствующее заявление пресс-секретарь российского диктатора сделал в понедельник, 3 августа, в комментарии кремлевским пропагандистам. Он объявил, что Путин якобы готов к встрече с Зеленским.

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Со слов Пескова, такая встреча, по мнению Кремля, должна состояться "после подготовительной работы на экспертном уровне".

При этом Путин якобы не против переговоров с Украиной на высшем уровне.

"Вся подготовительная работа для такой встречи пока не сделана. И хочу вам напомнить что сам президент постоянно не исключает возможность проведения такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы", – заявил пресс-секретарь российского диктатора.

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