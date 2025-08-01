"Если это сигнал...": Зеленский отреагировал на слова Путина о переговорах и заявил о необходимости встречи на уровне лидеров

Украина поддерживает усилия США по завершению начатой Россией полномасштабной войны против нашего государства. Поэтому в очередной раз подтверждает свою готовность провести встречу на уровне лидеров с участием российского диктатора Владимира Путина в любое время.

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Москва должна засвидетельствовать свою готовность к миру – и перейти от технических встреч и безрезультатных заявлений к предметному разговору. Так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новые заявления Путина относительно мирного процесса.

Что известно

Глава государства отреагировал на последние заявления Путина о том, как Москва "хочет" мира, а Киев якобы срывает переговоры. Он прежде всего поблагодарил США и других союзников за то, что они делают для прекращения российской агрессии.

"Мы видим и поддерживаем усилия президента Трампа для окончания российской войны, всех убийств и для достижения достойного и длительного мира. Мы благодарны всем в мире, кто поддерживает работу ради мира и помогает нам защищать жизни", – отметил Зеленский.

Далее же президент перешел непосредственно к озвученным российским диктатором заявлениям – сделав вид, что словам Путина даже теоретически можно было бы поверить. И в очередной раз вызвал российского диктатора на личную встречу, которой тот старательно пытается избежать.

"Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытки выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время", – заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул: и Киев, и Вашингтон прекрасно понимают, кто принимает в России все решения. Именно поэтому и настаивают на переходе от имитации переговоров к предметному разговору.

"Мы понимаем, кто принимает решения в России и кто должен закончить эту войну. Весь мир это тоже понимает. Украина предлагает перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне до уровня разговора лидеров. Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России", – подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

Ранее в этот день российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что выступает за "мир" в Украине, и назвал условия прекращения огня.Диктатор до сих пор требует, чтобы Украина выполнила все его требования, озвученные в июне 2024 года, в частности, отдала России Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области в их административных границах, сократила армию и вооружение, обязалась не вступать в международные блоки и не возвращать себе ядерный статус, а также чтобы в Украине была проведена "денацификация".

От Запада же Путин требует полной отмены санкций против РФ.

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