'Должен поставить точку': в Кремле сделали новое заявление о встрече Путина и Зеленского

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры Украины и РФ на уровне лидеров стран должны "поставить точку в урегулировании" войны и зафиксировать договоренности, которые "еще не выработаны". Для сближения меморандумов Москвы и Киева потребуется "очень сложная" работа.

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Такое заявление Песков озвучил в пятницу, 25 июля, во время общения с прессой. Он, в частности, сказал, что проекты меморандумов РФ и Украины, представленные делегациями в Стамбуле, "диаметрально противоположны".

Детали заявления Пескова

По словам пресс-секретаря диктатора Владимира Путина, меморандумы "нельзя сблизить в одночасье", поскольку для этого, мол, нужна "сложная работа".

"Сейчас подходы к проектам меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда, диаметрально противоположны, вряд ли их можно сблизить в одночасье, для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа", – заявил Песков.

Его также спросили, стала ли более реальной перспектива встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского после третьего раунда переговоров в Стамбуле и считают ли в Москве реалистичным предложенный Украиной срок до конца августа.

В ответ Песков заявил, что такая встреча якобы "должна поставить окончательную точку" в мирных переговорых.

Перед этим якобы необходимо пройти сложнейший процесс работы, поэтому в течение месяца переговоры Зеленского и Путина вряд ли состоятся.

"Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать все модальности и договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно. Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней – ну очевидно, что вряд ли", – сказал он.

Что предшествовало

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров Украины и России, во время которого украинская сторона предложила до конца августа провести встречу Зеленского и Путина с участием президентов США и Турции.

В МИД Украины также отметили, что Зеленский готов к встрече с Путиным в любое время – если тот наконец решится.

Глава делегации россиян Владимир Мединский заявил, что позиции в меморандумах сторон "очень далеки друг от друга, а встреча глав Украины и РФ должна "поставить точку" – сначала якобы нужно понять, что обсуждать.

24 июля Песков заявил, что встречу Зеленского и Путина до конца лета "трудно представить" и сейчас военные РФ делают все возможное для создания "буферных зон" на границе с Украиной.

Украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Веселовский в эксклюзивном интервью OBOZ.UA отметил, что Москва не скрывает, что пытается создать для США видимость переговорного процесса. Политика затягивания переговоров остается ее ключевой стратегией, чтобы продолжать наступление и достичь дополнительных уступок от Украины и международного сообщества.

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